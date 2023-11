Les forces de l’ordre une nouvelle fois très sollicitées ce week-end

Ce vendredi miraculeusement pluvieux, marquait la projection en avant première, au sein de l’Hémicycle Younoussa Bamana du Conseil départemental de Mamoudzou, du documentaire intitulé : Femmes Mahoraises, un long chemin vers le pouvoir. Pensé et conçu par le producteur-réalisateur, Chafion Madi, ce projet a trouvé soutien et mécénat auprès de la Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité et de sa directrice, Taslima Soulaimana