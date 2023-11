5ème édition de la caravane des jeux à Mamoudzou

La Ville de Mamoudzou organise la 5ème édition de la caravane des jeux. Ce sont 5 matinées d’animations, de jeux et de contes qui ponctueront le mois de novembre.

« Ces moments d’échange et de partage favorisent la cohésion et le vivre-ensemble chez les plus jeunes.

Retrouvez la caravane des jeux de 9h à 12h :

– Le 8 novembre à la MJC de Vahibé

– Le 10 novembre à la MJC de Tsoundzou 2

– Le 15 novembre à la MJC de Kaweni

– Le 17 novembre à la MJC de Mamoudzou

– Le 21 novembre à la Médiathèque Rama M’sa à Passamainty