Afin de mettre en œuvre les objectifs du Plan Interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 au sein des territoires ultra-marins, la Direction Générale des Outre-Mer (DGOM) et la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) ont mis en commun leurs moyens.

Un appel à projet a été lancé en juillet 2023 autour de 3 axes : L’autonomisation des femmes dans l’entrepreneuriat, leur insertion sur le marché du travail, L’accès des femmes à la santé, en particulier l’amélioration de l’accès à la contraception et un déploiement des actions de prévention des décès maternels évitables et de santé périnatale et L’adaptation des campagnes de prévention, de sensibilisation et d’informations aux spécificités des territoires notamment par l’utilisation de traduction et de doublage en langues locales.

La ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les Discriminations, Bérangère Couillard et le ministre chargé des Outre-mer, Philippe Vigier publient les résultats cet l’appel à projet « Mobilisés en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes en Outre-Mer » 2023, suite à la tenue de la Commission nationale.

Parmi les 38 projets retenus par la Commission nationale, composée de représentants de la DGOM et de la DGCS (Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes), 6 ont été portés à Mayotte : Le « Programme entreprendre, une alternative à l’emploi pour les quartiers prioritaires, entreprendre pour elles », présenté par l’association BGE Mayotte, « Faire du numérique un levier d’autonomisation et d’insertion des femmes dans la société », présenté par l’association Emmaüs Connect, « Campagne octobre rose : sensibilisation et soutien à la lutte contre le cancer du sein », présenté par la Mairie de Chiconi, « Ma santé de femme », présenté par le CCAS de Chiconi, « Toutes sportives » présenté par l’association UFOLEP, « Lutte contre les inégalités de genre dans la société mahoraise », présenté par l’association Haki za wanatsa.

Le montant alloué par les deux ministères à cet appel à projets s’élève à 500.000 euros.