Une remise des diplômes du MIFAC à l’hémicycle pour valoriser les jeunes qui réussissent !

27 lauréats des formations CPJEPS (certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) et DEJEPS (diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) ont reçu leur diplôme ce vendredi 20 octobre au matin dans l’hémicycle du conseil départemental. De nombreuses personnalités du monde institutionnels étaient venues pour féliciter ces jeunes et les encourager dans leur future vie professionnelle. « Soyez fiers de votre formation » a notamment déclaré la conseillère départementale de Mamoudzou 1, soutenue par l’adjointe au maire de Mamoudzou, qui a souligné l’importance fondamentale d’encourager la jeunesse puisque, selon l’INSEE, la moitié de la population mahoraise est âgée de moins de 21 ans. « Cette jeunesse constitue un trésor inestimable pour Mayotte », a-t-elle affirmé.

Cette dernière semaine a été riche d’évènements en faveur de la jeunesse avec notamment la venue sur le territoire d’Emmanuel Mourlet, le président d’Info Jeunesse France. Preuve que les institutions font le maximum pour encadrer les jeunes Mahorais et leur offrir des perspectives d’avenir, malgré la situation difficile que connait Mayotte en ce moment avec l’insécurité toujours aussi présente à laquelle est venue s’ajouter la crise de l’eau. « Je félicite tous ces jeunes qui se sont levés tous les matins malgré les difficultés pour aller au bout de leur formation. La ville de Mamoudzou a inscrit l’excellence éducative au rang de ses priorités et a de nombreuses structures susceptibles de les aider comme l’aide financière aux bacheliers, l’accompagnement des projets éducatifs ou encore les stages », a détaillé l’adjointe au maire.

L’éducation populaire : un outil d’épanouissement individuel et collectif

Farati Saindou, le directeur de la MIFAC, a souhaité la bienvenue à ces 27 jeunes diplômés dans « la grande famille de l’éducation populaire et du sport ». Il a souligné l’importance de se former pour fournir un service qualitatif au territoire mahorais puisqu’il considère l’éducation populaire comme « un outil d’épanouissement individuel et collectif ». Il a également remercié chaleureusement les principaux financeurs de la MIFAC (le département et Akto Mayotte), sans qui rien n’aurait été possible, ainsi que son équipe pédagogique et les structures d’alternance qui ont accueilli les jeunes en formation.

Omar Saïd, directeur de Wenka culture, a invité les jeunes à se rendre compte de la chance qu’ils ont de vivre à une époque où tant de choses sont faites pour eux. « De notre temps, nous n’avions pas autant de droits ni de possibilités », a-t-il rappelé. Quant à Madeleine de La Perrière, directrice de la DRAJES (Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports), elle a insisté sur la nécessité de considérer la jeunesse comme une opportunité et non comme un frein pour le territoire. « Vous allez devenir des éléments essentiels du développement du territoire », a-t-elle déclaré aux jeunes diplômés. Elle a également rappelé que cette réussite était le fruit d’une collaboration fructueuse entre les différents acteurs du territoire, affirmant que « Mayotte ne peut s’affranchir d’un partenariat et d’un travail collectif ».

Nora Godeau