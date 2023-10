Votre week-end loisirs salé

Vendredi 6 octobre

14h : Cérémonie d’ouverture de la 4ème Fête du sel à Bandrélé. Une méthode unique au monde pour extraire du sel.

Cinéma Alpa Joe : 13h : La Nonne : La Malédiction de Sainte Lucie, 16h : Nouveau départ, 19h : Equalizer 3

Pôle culturel de Chirongui : 17h : The creator VF, 20h : Les feuilles mortes VO

Samedi 7 octobre

8h30-13h : Village santé sous forme de Mawa Caravane, Plane Amboirou Lahi à Chiconi organisée en collaboration avec le Centre régional de Coordination des dépistages des cancers.Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, la commune de Chiconi, la MJCSC et ses partenaires se mobilisent durant un mois pour promouvoir la santé des femmes et des hommes sur le cancer du sein, à travers des outils et des informations sur la maladie, l’amélioration des connaissances sur les facteurs de risques et la promotion du dépistage au sein de la commune de Chiconi.

9h-16h : Fête du sel de Bandrélé. Plusieurs stands et une table ronde sur la transmission de la technique d’extraction du sel. C’est à marée basse que les mama shingo récupèrent le limon, une boue argilo-sableuse, et le filtrent pour en produire le sel avant de le sécher au soleil.

9h : Randos tranquille avec les gendarmes, Opération matémbézi ya ounafassi – PLage du préfet, Crêtes de Bandrélé, Lac Dziani ou Plages de Moya (Voir programme ci-contre) – Aucune réservation nécessaire. Pour les randonnées : équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau), prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

12h : 2ème festival ZINA. Journée famille avec ateliers peinture et artistiques (entrée gratuite) et soirée musicale payante.

La journée et la soirée ce tiennent sur le magnifique site de Mtsangabeach, au Sud de Sada. Pour prendre les billets, cliquer ICI

Journée et nuit : Bivouac tortue – L’association des Naturalistes propose à ses adhérents des bivouacs de découverte des tortues marines sur la plage de Grande Saziley, pointe sud-est de Mayotte et premier site de ponte de l’île. L’association vous encourage également à vous investir pour la préservation des tortues marines à Mayotte, à travers différentes actions : photo-identification, suivi scientifique et signalements. Pour plus d’informations, ICI et auprès de : tortues@naturmay.org

19h-22h : A la MJC de Mgombani, la mode est à l’honneur – Entrée 40 euros

Cinéma Alpa Joe : Voir programme

Pôle culturel de Chirongui : Voir programme

Dimanche 8 octobre

9h-16h : 4ème Fête du sel de Bandrélé. Stands et chasse au trésor autour du sel.

10h : Randos tranquille avec les gendarmes, Opération matémbézi ya ounafassi – PLage du préfet, Crêtes de Bandrélé, Lac Dziani ou Plages de Moya (Voir programme ci-dessus) – Aucune réservation nécessaire. Pour les randonnées : équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau), prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

Cinéma Alpa Joe : Voir programme

« Le Règne animal » de Thomas Cailley en sortie nationale. Avec Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos. « Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. »

Pôle culturel de Chirongui : Voir programme