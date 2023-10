Déchetterie mobile dans le Sud ce samedi

La Communauté de Communes du Sud de Mayotte et ses partenaires (Sidevam976, Ecosystem et ses communes membres)poursuivent le déploiement, chaque 1er samedi du mois, dans les différentes communes membres, un dispositif de « Déchets’tri mobile » gratuit pour les particuliers.

Ce dispositif de proximité tournant dans les 4 communes du Sud (Bandrélé, Chirongui, Kani-Kéli, Boueni) permet aux particuliers d’évacuer leurs petits et gros appareils électroniques et électroménagers, les encombrants, les ferrailles, textiles et les déchets verts vers les filières de valorisation et de traitement des déchets.

PROCHAINE EDITION :

SAMEDI 7 OCTOBRE 2023, DE 8H A 14H, SUR LE PARKING DU TERRAIN DE FOOT DE MALAMANI (COMMUNE DE CHIRONGUI)

Aucun ramassage n’est possible après 14 heures.