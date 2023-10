Transport scolaire – Malgré l’inflation des agressions, la profession tient bon… sous condition d’implication de tous

Ce 3 octobre 2023 une réunion autour des transport scolaire du réseau Halo’ s’est tenue en présence de la préfecture, du Conseil Départemental, du rectorat, des Etats-Majors de Police et Gendarmerie, des Transporteurs et du gestionnaire Transdev Mayotte.

Dans un contexte de flambée des agressions que remontait ce jeudi le groupement Narendre M’beli, cette rencontre a permis de faire un bilan sur les problématiques d’insécurité du réseau Halo’ depuis de cette rentrée scolaire 2023-2024.

Et les indicateurs partagés par le réseau sont également inquiétants : sur 33 jours depuis la rentrée, on note 35 interruptions pour cause de barrages ou d’affrontements sur la voie publique, soit +35% par rapport à l’année dernière, qui ont provoqué 100 caillassages de bus, « soit en moyenne 4 bus caillassés par jour », soit une hausse de +83%.

« Au-delà des coûts directs supportés par les Transporteurs ce sont les conducteurs et les élèves transportés qui sont exposés chaque jour à cette violence et des élèves qui ne sont plus transportés et déscolarisés faute de bus immobilisés, soit 20.000 places non assurés depuis le début d’année », un triste bilan livré par le réseau Halo’.

Les acteurs félicitent l’ensemble de la profession, conducteurs, médiateurs, contrôleurs « pour leur résilience face à cette montée de violence », mais demande une réelle coconstruction, « non seulement avec les acteurs du transport et les représentants étatiques, mais également avec le tissus associatif (parents d’élèves, associations locales), ainsi que les acteurs sociaux ».

Dans une semaine démarrent les vacances scolaires, l’occasion de faire intervenir ces acteurs de proximité.Ils indiquent compter « sur la responsabilité morale de tous pour stopper ces faits de caillassages ».

Pour plus de renseignements, nous invitons l’ensemble de nos usagers à : rester connecté aux alertes infos via « www.halo.yt », suivre les évolutions sur les réseaux sociaux de halO’ Mayotte, nous contacter par téléphone au 0269 666 360, nous écrire par courriel à l’adresse contact.mayotte@transdev.com