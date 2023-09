Préavis de grève des trois fonctions publiques

Une intersyndicale couvrant les trois fonctions publiques, d’Etat, territoriale et hospitalière, s’est constituée pour protester contre les « conditions de vie extrêmement difficiles à Mayotte », qui comprend l’insécurité, la dégradation des services publics, « éducation, santé, transport », et la cherté de la vie.

Les syndicats CFDT, CFE CGC, CFTC, FSU SNUipp, Sud Solidaires, FO et CFDT – sans la CGT Ma donc – déposent un préavis de grève pour le 9 octobre. Ils revendiquent la revalorisation de l’indexation des salaires, une meilleure protection des agents sur leur lieu de travail et la sécurisation de leurs trajets, et « de l’eau potable et gratuite pour tout le monde ».

L’intersyndicale se dit disponible pour négocier d’ici le début de la grève.