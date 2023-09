Blackout électrique : un câble sous-marin entre Petite et Grande Terre fautif

L’électricité a sauté sur l’ensemble de l’île en milieu de journée ce mercredi, vers 12h30 et jusqu’à 15h pour certains. En cause, un câble sous-marin entre Petite et Grande Terre, nous informe Raphaël Ruat, directeur général de EDM : « Il a provoqué un défaut lors de sa remise en tension, les protections ont alors déclenché suite au déséquilibre de puissance engendré ». Le réseau s’est « protégé », « ce qui prouve le bon fonctionnement de son système ».

La première centrale à être redémarrée a été celle des Badamiers en Petite Terre, ce qui a permis de réalimenter rapidement les foyers, puis celle de Longoni en Grande Terre.

Une énergie vitale en cette période de crise hydrique en raison de l’utilisation de surpresseurs depuis les cuves de stockage d’eau par plusieurs bâtiments publics et privés.