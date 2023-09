Les Matinées des Parents sont une initiative communautaire visant à informer et sensibiliser les familles à l’offre de soutien et d’accompagnement à la parentalité au sein de leur environnement. Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration de partenaires engagés du réseau de Petite-Terre.

L’union départementale des associations familiales (UDAF) de Mayotte porteuse du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), organise avec le concours du Conseil Départemental la “Matinée des parents”, samedi 23 septembre 2023 au collège de Labattoir (Boueni M’titi) à partir de 8H30 jusqu’à 12H.

L’objectif de cette matinée est de mettre en avant les initiatives et la diversité d’actions en lien avec la parentalité à Mayotte. Il s’agit de permettre aux parents d’expérimenter ces ateliers et d’en comprendre l’impact ou l’intérêt pour l’ensemble de la famille. Cette matinée est ouverte à toutes les familles, sans distinction, conformément aux valeurs du REAAP et à la charte nationale de la parentalité.

« L’événement promet une matinée enrichissante pour toute la famille, avec une variété d’activités pensées pour être réalisées ensemble par les parents et les enfants ».

Au programme :

– Ateliers informatifs : Des professionnels dans divers domaines présents pour informer sur des dispositifs spécifiques pour les familles et enfants de 0 à 18 ans : communication familiale, et bien plus encore.

– Activités interactives : Des jeux et des activités créatives seront proposés pour renforcer les liens familiaux tout en s’amusant.

– Conseils et ressources : Les participants auront accès à des ressources utiles pour confronter leurs questions, échanger avec d’autres parents bénévoles et professionnels afin de mieux s’orienter vers le réseau. Communiqué de presse

– Rencontres avec un réseau à l’écoute : L’occasion de discuter et prendre rendez-vous avec des professionnels du soutien et de l’ accompagnement à la parentalité (éducation,scolarité santé et du bien-être).

Les Matinées des Parents portent un intérêt particulier à l’expérience parents enfants. Nous invitons chaleureusement les médias, les parents, les enfants et tous les membres de la communauté à participer à cette matinée.

La matinée se clôturera par une animation sportive en musique, assurée par Sporo.