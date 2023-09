Le maire de Koungou prend un arrêté de fermeture alternée des écoles

L’aggravation du rythme des coupures passant à 2 jours sur 3 et toutes les écoles de la commune n’étant pas raccordées au « chemin de l’eau » ou à une cuve, le maire de Koungou, Assani Saindou Bamcolo a pris un arrêté « portant fermeture temporaire des écoles de la commune ».

Le maire se base notamment sur « le manque de dispositif de stockage d’eau dans de bonnes conditions sanitaires dans les écoles », et sur la volonté de « préserver la santé des enfants, des enseignants et du personnel qui y est affecté. »

Un planning des ouvertures et fermetures des écoles a été élaboré, calqué sur les tours d’eau. Ainsi, par exemple, à Trévani, toutes les écoles seront fermées ces mercredi et jeudi, ouvertes vendredi et lundi, quant à Longoni, si elles étaient ouvertes les trois premiers jours de la semaine, elles resteront fermées ces jeudi et vendredi.

