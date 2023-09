Implantation d’un magasin CBD.fr à Mayotte

C’est tout à fait sérieux, l’enseigne CBD.FR ouvre aujourd’hui un magasin à Mayotte. Il s’agit de produits à base de cannabidiol(CBD), présent dans la feuille de cannabis, autorisés à la vente depuis un an et demi en France.

Les feuilles de chanvre ou zamal dans la région, ont des vertus thérapeutiques avait fait valoir l’Association française des producteurs de cannabinoïdes qui est allé jusqu’au Conseil d’Etat pour en obtenir la commercialisation. Qui l’a validé le 29 décembre 2022 la vente de fleurs et de feuilles de chanvre cannabidiol (CBD) présentant un taux de delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) inférieur à 0,30 %.

Spécialisée dans la vente d’articles de produits de CBD de qualité, l’enseigne propose 350 références dont des compléments alimentaires, des articles d’herboristeries (thés, tisanes…), des produits de cosmétiques et de soin, du e-liquides, etc. pour répondre à différents besoins. On leur prête des propriété capables de combattre le stress, les insomnies, des douleurs chroniques, etc.

Des produits à base de CBD sont déjà à la vente dans certains commerces de l’île.