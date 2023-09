Ouverture du 1er sommet africain sur le climat ce lundi à Nairobi

Jusqu’à présent, les pays du continents africains ne faisaient qu’assister aux conférences sur l’évolution climatique. Désormais, ils veulent être force de proposition.

Le premier Sommet africain pour le climat s’est ouvert ce lundi 4 septembre 2023, à Nairobi, au Kenya et pour trois jours. Son président, William Ruto, souhaite que l’Afrique devienne une puissance émergente en matière de croissance verte, avec le soutien financier de la communauté internationale.

Il faut dire que le continent africain est particulièrement touché par les conséquences du changement climatique alors qu’il n’est responsable que de 6 % du total des émissions de CO 2.

Il s’agit également de préparer la COP28 à Dubaï en novembre, notamment sur les négociations internationales sur la fin des énergies fossiles.

« Nous aspirons à définir un nouvel agenda de la croissance qui permette une prospérité partagée et un développement durable », a expliqué le président Ruto, « Pendant très longtemps, nous n’avons fait que regarder cette question, il est temps de nous lancer », en complétant, « Nous devons voir dans la croissance verte non seulement un impératif climatique mais aussi une source d’opportunités économiques représentant des milliards de dollars que l’Afrique et le monde sont prêts à capitaliser ».