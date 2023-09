Les annonces du ministre des outre-mer à Mayotte, face à une crise de l’eau « inacceptable »

À l’occasion de la toute 1ère édition de la semaine de l’Innovation, brillamment impulsée par l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte (Adim), diverses thématiques, toutes plus enrichissantes les unes que les autres, s’imbriquent tout au long de la semaine à travers une dense programmation mettant notamment en lumière l’indiscutable montée en puissance des outils dématérialisés aussi sur notre territoire. À cette occasion, nous avons échangé avec Feyçoil Mouhoussoune, figure emblématique et visionnaire du paysage 2.0 mahorais — président fondateur de ITH Center — notamment sur ce sujet des villes intelligentes et connectées