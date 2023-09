Tensions autour du management au commissariat de Mamoudzou

Appuyées de leur tout nouvel et premier ouvrage, les équipes de l’association Mlezi Maoré avaient donné rendez-vous, ce jeudi matin, au coeur même de la bibliothèque de Cavani afin d’introduire, de sainement débattre et d’échanger, quant à la place des femmes en notre mahoraise insularité. Une novatrice approche fort appréciable et appréciée dressant un bilan aux moyens de visions et public symposium nourris de constats, anecdotes et personnelle sensibilité