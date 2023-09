Décès d’une des pionnières de l’Education nationale

Il y a trois jours, la famille de Paulette Saïdani, née Henry, nous apprenait son décès à l’âge respectable de 98 ans. Alors qu’elle était enterrée ce jeudi au cimetière chrétien de Petite Terre après une messe à Saint Michel de Dzaoudzi, nous avons évoqué sa destinée hors norme avec ses filles et nièces.

« Paulette a été la première instructrice, la première femme diplômée des 4 îles, et auparavant, la première bachelière de l’archipel. Elle a fait l’école normale d’Antanarivo à Madagascar, et a été envoyée à Moroni dans les années 50, c’était son premier poste, pour inciter les parents à scolariser leurs filles », nous déclarent en cœur sa fille et sa nièce, appuyées dans leur récit par le docteur Martial Henry, dont elle était à la fois la nièce et la cousine germaine, à la faveur de remariage de leurs ancêtres.

« Elle est ensuite venue à Mayotte et a enseigné dans une école catholique en Petite Terre, puis en Grande Terre. Après, elle a été inspectrice d’académie, une première là encore, puis conseillère d’éducation. »

Paulette Saïdani a été inhumée ce jeudi au cimetière chrétien de Petite Terre après que son cercueil ait été porté par une partie de ses anciens élèves dont certains sont devenus des personnalités de l’île.