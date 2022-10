Clôture de la semaine rose du CHM : « On sent que les consciences évoluent »

Voir la vie en rose n’était plus seulement une expression, tant les tenues colorées se multiplient lors de la petite cérémonie organisée dans la cour de l’hôpital. « La politique du CHM pour cette année et les années à venir, c’est l’aller vers » déclare alors Aynoudine Salime, directeur des soins du CHM, en ouvrant les festivités. Et quel meilleur moyen, pour aller vers les populations, que de travailler main dans la main avec les associations?

C’est ainsi que cette semaine, un véritable travail mutualisé s’est opéré entre le CHM, l’Asca (Association des soignants contre le cancer), le Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Mayotte (CRCDC, anciennement rédeca) et Amalca, association mahoraise de lutte contre le cancer.

Toute la semaine durant, les stands de dépistage et de prévention se sont multipliés, afin d’informer sur les risques du cancer du sein, les signes annonciateurs de la maladie, tester les connaissances des visiteurs, initier à la palpation… Mais aussi des stands pour récolter des fonds, afin d’obtenir des bons d’achats pour permettre aux patientes qui partent en evasan (évacuation sanitaire) de disposer de nécessaires de toilette.

Et en aval de cette semaine spéciale, le bilan semble positif, selon Marion Subiros, Coordinatrice régionale au CRCDC.

« On a rencontré énormément de public explique-t-elle, évoquant un « vrai engagement » : « la campagne mobilise de plus en plus de monde… On sent que les consciences évoluent et que c’est vraiment un sujet qui touche de plus en plus ». La coordinatrice déclare qu’aller au devant des populations est essentiel, et que le travail commence à porter ses fruits : « le sujet du cancer n’est plus aussi tabou qu’avant, dans les familles on voit que les langues se délient. Il y encore beaucoup de progrès à faire mais on voit que le sujet du dépistage n’est plus un sujet tabou.

La présidente d’Amalca, Nadjlat Attoumani, rappellera qu’une des grandes difficultés de l’association réside encore dans l’accès aux malades. Si Amalca accompagne les malades et leurs familles, le contact avec les personnes concernées restent encore problématique. « On compte sur les dépistages que fait Redeca, et le fait qu’Asca soit en contact avec les malades » déclare-t-elle, incitant les différents acteurs à diriger les malades vers l’association.

Si la semaine rose du CHM s’est ainsi achevée, le mois d’Octobre rose lui continue, avec son lot d’évènements à ne pas manquer. Et en point d’orgue, la grande marche rose du 30 octobre prochain. Ou comment remettre des couleurs au cœur de la ville, tout en sensibilisant sur une problématique sanitaire de la plus haute importance.

Mathieu Janvier