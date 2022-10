Un forum de l’emploi et de la formation du 18 au 21 octobre à Bandrélé

Cette semaine, la ville de Bandrélé accueille un forum de l’emploi et de la formation sur quatre jours. Un évènement organisé par le CCAS en partenariat avec la mairie, le Pôle Emploi, la Mission Locale, la CC SUD et le Conseil Départemental de Mayotte.

Quatre journées bien remplies, parsemées de challenge, stands de formation, conférences diverses, visites en entreprise et autres festivités.

Retrouvez le programme ci-dessous :

7H00: Ouverture

Lancement du concours « Challenge création »

Stands de formation

Conférence – formation en mobilité

Mercredi 19 OCTOBRE:

7H00: Jobs dating

Stands des structures d’insertion par activité économique

Conférence sur les métiers de la sécurité

Jeudi 20 OCTOBRE:

« Insertion tour » – Visite en entreprise

Vendredi 21 octobre:

14H00: Remise des prix au gagnant du concours « Chalenge création »

Fermeture du forum

Pour tout renseignement, contacter le 06 39 25 01 03 ou l’adresse électronique hadya.sidi@bandrele.yt