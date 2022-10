Arrivée à Mayotte du pont de secours de Dzoumogné : « on travaille un pont après l’autre »

« Le pont est arrivé en temps et en heure ». Un satisfecit pour le préfet de Mayotte alors que sur le navire Onego Bora les employés du port s’affairent afin de préparer la manœuvre d’extraction du pont de secours. Ce viaduc métallique démontable (VMD), « était un pont préinstallé à La Réunion qui devait servir si nécessaire», renseigne le délégué du gouvernement.

Un ouvrage temporaire en attendant le définitif

Malgré un délai contraint, le travail du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et du centre des ponts de secours aura permis de trouver une solution opérationnelle d’urgence réalisable à très court terme. Embarquée le 29 septembre dernier depuis l’île Bourbon, c’est donc à Mayotte que cette infrastructure neuve fera, un temps, escale avant que le pont deux fois une voie sorte de terre dans le cadre du projet de déviation.

En attendant cette déviation, dont l’horizon fixé est 2024, le préfet note qu’il fallait trouver une solution « et avec ce pont c’est une solution intéressante dans la mesure où elle permet de rétablir la circulation des poids lourds ». Si le délai de réalisation de la déviation s’explique selon Thierry Suquet, par la complexité du dossier « sur lequel il faut des crédits », le préfet souligne néanmoins qu’entre-temps le pont de Mangajou a été réalisé. « On travaille un pont après l’autre », observe-t-il.

Un viaduc adapté aux poids-lourds

Doté d’une voie longue de 30 mètres, ce VMD permettra le rétablissement de la circulation y compris pour les poids lourds, jusqu’à 40 tonnes. Une avancée notable dans la mesure où avant l’incendie de juillet dernier, ayant dégradé l’infrastructure existante, la limite de charge était fixée à 3,5 tonnes. Embarqués également sur le navire, le tracteur et la remorque nécessaires à son convoyage achemineront le VMD depuis le port de Longoni jusqu’au pont de Dzoumogné dans la soirée du 10 octobre. A ce titre, du dimanche 9 octobre 16h au mardi 11 octobre 4h du matin, le stationnement tout le long de l’itinéraire de transport sera interdit à tous les véhicules.

Un timing respecté pour l’heure

Afin d’assurer son installation dans les meilleures conditions possibles, l’opération de ferraillage des appuis béton qui seront de part et d’autre de l’ouvrage ainsi que leurs “coulages” au moyen d’un béton à très haute performance, doit s’achever dès ce vendredi. Pour l’heure, note le préfet, « on est dans les temps mais ce n’est pas encore fini, il faut que l’on tienne les plannings ». La mise en exploitation de l’infrastructure est prévue à partir du 17 octobre prochain avec une ouverture à la circulation pour les poids lourds d’ici la fin de la période des vacances scolaires. En outre, la passerelle piétonne complétant le VMD, pour que les piétons n’empruntent pas le pont, est actuellement en construction à Mayotte. Son déploiement sur le site est également prévu d’ici à la fin de ce mois. Pour l’heure, le dispositif de passage à gué pour les piétons est maintenu.

Pierre Mouysset