La Communauté d’Agglomération Dembéni Mamoudzou (CADEMA) organise la quatrième édition de la Fête du Vélo le samedi 6 décembre 2025. L’événement se déroulera de 8h à 15h sur la place Zakia Madi à Mamoudzou et est ouvert à toutes et tous.

Selon le communiqué de presse de la CADEMA, cette manifestation « vise uniquement à présenter au public des informations pratiques liées à l’usage du vélo et aux mobilités du quotidien », dans le strict respect de la période de réserve.

La journée proposera « des activités accessibles, destinées à accompagner celles et ceux qui souhaitent s’informer ou s’initier à la pratique du vélo ». Les participants pourront également « découvrir différents espaces dédiés à la sécurité, à l’apprentissage et aux usages du vélo », conclut le communiqué.