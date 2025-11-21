Se connecter
Le Journal De Mayotte
WEB
Economie
Budget 2026 : Mayotte au centre des interrogations du Sénat, lors de l’audition de Naïma Moutchou
21 novembre 2025
Une délégation ultramarine mise à l’honneur au Forum mondial de l’ESS
19 novembre 2025
Les Présidents des RUP réaffirment leurs exigences face au futur budget européen
19 novembre 2025
Les présidents des RUP alertent l’Union européenne sur les orientations du futur budget 2028-2034
18 novembre 2025
Maurice : le secteur privé s’attaque au changement climatique grâce aux solutions naturelles
18 novembre 2025
Education
Environnement
« 500 fontaines pour Mayotte » : une opération de solidarité lancée au Salon des maires
21 novembre 2025
Mettre les connaissances scientifiques et locales au service d’une gestion de l’eau durable : le défi du Parlement de la rivière
21 novembre 2025
Une classe de sixième du collège de Passamaïnty se penche sur la rivière Gouloue
21 novembre 2025
Ciné-débat ce samedi : « À la vie, à la terre : Cameroun, la terre des femmes »
21 novembre 2025
Braconnage en recul mais difficultés post-Chido, Oulanga Na Nyamba et son savoir-faire menacés
20 novembre 2025
Faits divers
Océan Indien
« HARAKA HARAKA » récompensé à l’occasion de la 12e édition du Africlap
18 novembre 2025
Maurice : le secteur privé s’attaque au changement climatique grâce aux solutions naturelles
18 novembre 2025
Mayotte et les Outre-mer au cœur des recommandations sénatoriales contre les influences étrangères « malveillantes »
17 novembre 2025
Outre-mer : le futur climatique se précise, Météo-France affine ses projections pour Mayotte
17 novembre 2025
Comores : La compagnie Air Austral annonce une reprise de ses vols vers l’archipel
17 novembre 2025
Politique
Budget 2026 : Mayotte au centre des interrogations du Sénat, lors de l’audition de Naïma Moutchou
21 novembre 2025
Suite aux incidents survenus à Mangajou Soula Said-Souffou saisit le ministre de la Justice
20 novembre 2025
Les Présidents des RUP réaffirment leurs exigences face au futur budget européen
19 novembre 2025
Chido : comment le DGS de la Ville de Mamoudzou a dû faire face à l’urgence
19 novembre 2025
Mayotte face à l’urgence climatique : le logement social, un rempart encore fragile
18 novembre 2025
Santé
Extension de l’interdiction de baignade sur la commune de Bouéni
20 novembre 2025
Les habitants de Petite-Terre informés sur l’alimentation saine et la dénutrition
18 novembre 2025
Bouéni ferme deux plages après une contamination fécale confirmée
15 novembre 2025
Fermeture temporaire de la baignade sur la plage des 3 Baobabs et la plage de Bambo-Ouest
14 novembre 2025
Semaine Nationale de la Dénutrition à Mayotte
14 novembre 2025
Société
Centre de Mayotte : reprise progressive des cours annoncée par le rectorat
21 novembre 2025
« 500 fontaines pour Mayotte » : une opération de solidarité lancée au Salon des maires
21 novembre 2025
Chiconi a célébré la Journée internationale des droits de l’enfant
21 novembre 2025
Chèque énergie 2025 : EDM accompagne le déploiement du dispositif
20 novembre 2025
Mayotte : et si les barrages revenaient ? Le sondage qui rallume la peur d’un nouveau blocage de l’île
20 novembre 2025
Culture
justice
Loisirs
