L’Insee a publié son Insee Flash Mayotte n°196 sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation en juillet 2025. L’institut relève une stabilité des prix sur un mois et une hausse de 1,3 % sur un an, proche du niveau observé au plan national.

Une stabilité après la hausse de juin

« En juillet 2025 à Mayotte, les prix à la consommation sont stables sur un mois et augmentent de 1,3 % sur un an »,indique l’Insee dans sa publication. Cette stabilité intervient après une hausse de 1,1 % au mois de juin dernier.

Les évolutions sont contrastées selon les postes. Les prix des services poursuivent leur progression (+0,4 %), tirés par ceux du transport aérien (+5,3 % après +6,4 % en juin). Les prix de l’énergie repartent également à la hausse (+0,6 %), en lien avec l’augmentation des produits pétroliers (+1,0 %). À l’inverse, l’alimentation recule de 0,3 % après avoir fortement progressé en juin (+2,8 %). Les produits manufacturés enregistrent aussi un repli (-0,3 %), tandis que le tabac reste stable.

Une inflation annuelle proche du niveau national

Sur un an, entre juillet 2024 et juillet 2025, les prix à la consommation progressent de 1,3 % à Mayotte, un niveau « proche du niveau national (+1,0 %) », souligne l’Insee. L’alimentation demeure le principal moteur de l’inflation, avec une hausse de 4,6 % sur un an, nettement supérieure à celle observée en France (+1,6 %). Les services (+2,4 %) et les produits manufacturés (+0,7 %) contribuent également à la progression, tandis que l’énergie recule fortement (-9,5 %). Les prix du tabac augmentent pour leur part de 2,7 % sur un an.