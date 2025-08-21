Les résultats du concours professionnel de gardien-brigadier de police municipale – session 2025 – sont disponibles, annonce le centre de gestion de la fonction territoriale 976 (CDG976).

La liste des candidats admis à l’épreuve orale (concours externe, premier et deuxième concours interne) peut être consultée sur le lien suivant : https://cdg976.fr/resultats/ ou directement sur les panneaux d’affichage du CDG à Cavani.

Ceux qui réussiront l’épreuve orale seront inscrits sur une liste d’admis, ce qui leur permettra de postuler dans une commune. Une fois recrutés, ils suivront une formation obligatoire avant de devenir pleinement policiers municipaux.

Le gardien-brigadier de police municipale est un policier de proximité qui travaille pour la commune. Son rôle est de veiller à la sécurité et au respect des règles de la vie quotidienne : circulation, stationnement, tranquillité des habitants, surveillance des lieux publics ou encore aide en cas de problème. Il est présent dans les rues pour prévenir les incivilités, protéger les personnes et les biens, et intervenir si nécessaire. En plus de son action auprès des habitants, il collabore aussi avec la police nationale, la gendarmerie et les pompiers.

À Mayotte, on dénombre environ 161 policiers municipaux, répartis sur l’ensemble du département selon les effectifs communaux déclarés.