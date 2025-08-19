Se connecter
Economie
Education
Environnement
Faits divers
Océan Indien
Politique
Santé
Société
Culture
justice
Loisirs
NewsWeek
PRO
NewsWeek
PRO
Le Journal De Mayotte
WEB
Economie
Aide à l’encadrement administratif dans les structures collectives agricoles de Mayotte
19 août 2025
Grève du STM : le MEDEF Mayotte appelle à la responsabilité et au dialogue
19 août 2025
Gestion du patrimoine immobilier du Département : la CRC relève une absence de stratégie patrimoniale et un manque d’expertise
14 août 2025
Projet d’extension de la carrière ETPC de Koungou, la phase d’enquête publique a débuté
14 août 2025
La Fedom alerte sur le sort réservé aux entreprises ultramarines dans le prochain budget 2026
14 août 2025
Coupure d’eau à Cavani-Mamoudzou, ZI Kawéni et Labattoir-Badamiers
18 août 2025
Mise en place du crédit d’impôt permettant l’accélération de la rénovation et de la réhabilitation des logements sociaux en Outre-mer
7 août 2025
Lancement de la 5e campagne « Prime à Vélo » de la CADEMA
7 août 2025
Une mallette pédagogique pour découvrir les forêts mahoraises
6 août 2025
« Chaque année nous fabriquons l’équivalent du poids total de l’humanité en plastique »
5 août 2025
Le football, échappatoire et carcan de la jeunesse d’Hamouro
18 août 2025
Grève STM : Air Austral recommande à ses passagers de prendre les précautions nécessaires pour se rendre à l’aéroport
12 août 2025
Comment l’État compte rétablir l’autorité républicaine dans les Outre-mer
12 août 2025
Après plusieurs semaines d’actions de sensibilisation et de recyclage le navire Plastic Odyssey va lever l’ancre
4 août 2025
Kiabi s’implante à Mayotte en partenariat avec le Groupe Cananga
4 août 2025
« La rentrée va se passer dans de bonnes conditions », assure Élisabeth Borne en conclusion de sa visite
19 août 2025
La chambre régionale des comptes enjoint le Département à plus de transparence sur la gestion de ses subventions
19 août 2025
Projet d’extension de la carrière ETPC de Koungou, la phase d’enquête publique a débuté
14 août 2025
La Fedom alerte sur le sort réservé aux entreprises ultramarines dans le prochain budget 2026
14 août 2025
« J’aime Mamoudzou », des lettres géantes, symbole mais aussi politique
14 août 2025
CHM : les sages-femmes exercent leur droit de retrait et annoncent une grève
19 août 2025
Bouéni : deux journées santé gratuites pour vacciner, dépister et faire un bilan auditif
18 août 2025
Trois nouveaux médiateurs désignés pour les territoires ultramarins
8 août 2025
« Chaque année nous fabriquons l’équivalent du poids total de l’humanité en plastique »
5 août 2025
Chikungunya : l’OMS alerte sur une menace mondiale, après les épidémies à La Réunion et Mayotte
4 août 2025
Rentrée scolaire à La Réunion : enseignants mobilisés, ministre en visite, revendications sociales…
19 août 2025
La CGT Éduc’action interpelle la ministre sur la gravité de la situation scolaire à Mayotte
19 août 2025
Grève du STM : le MEDEF Mayotte appelle à la responsabilité et au dialogue
19 août 2025
« Bouéni s’exprime », une journée culturelle pour mettre à l’honneur la jeunesse
18 août 2025
Bouéni : deux journées santé gratuites pour vacciner, dépister et faire un bilan auditif
18 août 2025
