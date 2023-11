L’agenda loisirs du week-end : des concerts, de la rando, et du cinéma

Vendredi 10 novembre

– Cinéma Alpajoe : 19h – L’Exorciste – Dévotion

– Oudjerebou la Couveuse d’Entreprises de Mayotte en partenariat avec le Pôle Emploi et Meiitod, ont le plaisir de vous convier au concert de clôture de la Masterclass Art Musical à la MCJ de M’Gombani :

– 16H45 : Prestation de l’artiste Koké La Mélo et Staco

– 17H25 : Prestation de l’artiste Gigoto

– 17H30 : Prestation de l’artiste Meiitod

– A partir de 18h : Soirée au Mroni bé à Kani-Kéli

Digital Ngoma : la première compilation de musiques électroniques de l’île de Mayotte !

Kayamba et des artistes novices de l’île de Mayotte se sont aventurés à explorer la musique traditionnelle locale à travers une vision moderne par le biais de la musique électronique, sous l’égide d’artistes professionnels à l’occasion de nos masterclass. Le résultat est une compilation riche et surprenante de neuf titres qui témoigne d’une démarche artistique forte. La sortie de cette compilation marque la fin d’une grande aventure humaine et musicale, il était donc important de célébrer cet évènement qui fera date dans l’histoire de la musique électronique à Mayotte !

Au programme : Bâton / DJ Satin (Simon) / Fredo Mercure / Kim (live) / Luminescænce / Nacho Ortega (live) / Yoyo Biscoto (Palio) / Zazu.

Entrée en PRIX LIBRE sur place (capacité limitée à la jauge maximale. Venez tôt !)

Les fonds récoltés serviront à poursuivre les actions culturelles de l’association (des projets sortiront en 2024 et encore de nombreuses idées en tête…)

Camping possible sur place. Bar et restauration (réservations conseillées) entièrement proposés par le M’ronibé : restaurant ouvert jusqu’à 22h et brochettes toute la nuit.

Samedi 11 novembre

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– De 10h à 17h : L’association pour l’Avenir de l’Ecole de Chiconi 4 vous informe de l’organisation de la 2ème édition de leur kermesse ce samedi 11 novembre 2023 de 10h à 17h au plateau polyvalent de Cavani à Chiconi.

– De 11h à 17h : La Garden party est de retour le 11 novembre 2023 avec un nouveau thème : African Royalty

Mbouanatsa – Réservation au 06.52.31.76.34 – 50€ /Personne.

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 11 novembre à 10h : La Pat’ Patrouille

13h : The Marvels

16h : Inestimable

19h : Complètement cramé!

Dimanche 12 novembre à 10h : Katak, le brave béluga

13h : Les Trolls 3

16h : The Marvels

19h : Goodbye Julia

Infos