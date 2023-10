Le Cons’eau de la semaine n’est pas brillant

Le dernier bulletin Cons’eau émis par la préfecture et l’ARS traduit la tendance du durcissement des coupures d’eau en place depuis ce mercredi : malgré les coupures, notre consommation s’est accrue de 561m3 par jour, soit un volume d’un peu plus 28.000m3 par jour. Contre 42.000m3 quand même en temps normal.

L’explication tient sûrement dans l’achat de cuves par les particuliers qui stocke et utilise cette eau pendant les périodes de coupures. D’où la recommandation de la préfecture de ne pas « sur-stocker l’eau en période d’ouverture ». Qui rappelle qu’au delà de 48h de stockage, l’eau ne doit pas être utilisée pour des usages alimentaires.

Comme indiqué dans l’envoi du nouveau planning de coupures, le niveau des retenues est de 13,6% pour Combani et 7% pour Dzoumogne quand il y a un an il était respectivement de 86% et 62%.