Pénurie d’eau : Une semaine test dans les établissements scolaires de l’île

C’’est accompagné du recteur, Jacques Mikulovic, et du préfet de Mayotte, Thierry Suquet, que Philippe Vigier s’est rendu à l’école élémentaire Lihadji de Combani où il a pu constater la mise en place de cuves pour assurer les besoins en eau des sanitaires pour près de 650 élèves et professeurs. A cette occasion, le recteur a expliqué au ministre le système de rotation mis en place dans les écoles à Mayotte. « Dans cette école il y a des cours le matin pour près de 300 élèves de 7h à 12h et 300 autres viennent l’après-midi de 12h à 17h. Il y a ainsi deux équipes pédagogiques pour assurer les enseignements ».

Jacques Mikulovic en a profité également pour exposer la situation de l’école sur notre territoire. « A Mayotte les élèves sont volontaires, les enseignants sont motivés et les parents ont envie que les choses avancent, il y a un certain dynamisme. Toutefois en dépit de ces bonnes volontés, nous manquons de moyens et d’infrastructures. De plus la violence est présente, notamment au collège et au lycée, et certains élèves sont angoissés car ils ont peur de se faire agresser. L’école apparait ainsi comme un lieu de protection », a-t-il rappelé. L’état des lieux étant fait, le recteur et le ministre sont allés s’assurer du bon fonctionnement des cuves mises en en place dans cet établissement.

« Préserver la continuité éducative »

Selon le recteur, la crise de l’eau ne devrait pas toucher les collèges et les lycées ainsi qu’une bonne partie des écoles car la plupart se trouvent sur « le chemin de l’eau ». Cependant sur les 188 écoles élémentaires que compte l’île, près de 85 ne sont pas sur ce chemin et sont donc sujettes à des coupures plusieurs fois par semaine. Sur ce nombre, à l’heures actuelle, seules 45 sont équipées de cuves… « Pour préserver la continuité éducative nous avons mis en place des cuves dans les écoles qui ne sont pas reliées au chemin de l’eau. Elles servent pour les sanitaires et l’eau n’est donc pas potable », a indiqué Jacques Mikulovic.

Pour pallier à ça, le rectorat a organisé la distribution de gourdes pour chaque élève. Néanmoins se pose la question du lavage des mains et de savoir si la réserve d’eau contenue dans les cuves permettra de tenir 48 heures. Aussi, le ministre n’exclut pas de mettre à disposition du gel hydro-alcoolique dans les écoles. « Nous allons y réfléchir, je vais voir ça avec le directeur général de l’ARS », a-t-il indiqué. Car en effet, même si les écoles disposent de plusieurs cuves de mille litres, cela va-t-il suffire à fournir en eau sanitaire tous les élèves pendant 48 heures ? « Nous allons expérimenter ce dispositif la semaine prochaine à compter de lundi. Cela va être un véritable test pour nous, explique la directrice de l’école, Violaine Larregain. Nous disposons de 8 cuves de mille litres chacune et elles sont équipées de surpresseurs permettant un remplissage automatique en eau lorsqu’il n’y a pas de coupure. Avec 8000 litres nous pouvons tenir 24 heures, c’est sûr, mais 48 heures je ne sais pas… », s’interroge la directrice. Les robinets seront ouverts quand les élèves arriveront dans l’établissement le matin et en début d’après-midi ainsi que pour la récréation. La directrice n’a pas manqué de faire remarquer au ministre et au recteur que « cinq robinets pour 300 élèves c’est trop peu ! ».

Aussi, même si le rectorat a distribué des gourdes pour les élèves, si ces derniers n’ont pas d’eau chez eux cela ne sert pas à grand-chose, comme un coup d’épée dans l’eau…Pour pallier cela, le ministre en charge des Outre-mer a assuré que près de 70.000 litres d’eau seront distribués chaque jour aux personnes vulnérables, à savoir les personnes âgées et les enfants entre autres. « C’est un effort financier important. Le gouvernement soutient et s’engage en faveur des plus fragiles. L’enjeux est que les enfants puissent aller à l’école. Les établissements scolaires doivent être la dernière chose que l’on doit fermer. On doit trouver des solutions, je suis le ministre des solutions pas celui des problèmes ! On va accélérer les mesures… C’est ainsi près de 40 millions d’euros qui ont été débloqués en peu de temps. Jamais un tel plan n’a été lancé, c’est une décision qui vient du plus haut niveau », a-t-il assuré.

Jacques Mikulovic est de ce fait plutôt confiant concernant les mesures prises par Philipe Vigier : « On sent un ministre concerné par les problèmes de Mayotte, il est conscient des difficultés du territoire. Il a la volonté de maintenir les écoles ouvertes. On sait que ça va être dur, il ne faut pas se leurrer. Aussi, nous devons affronter cette situation le mieux possible. Dès lundi ce sera une semaine test dans de nombreux établissements et ce à plusieurs niveaux : Nous allons voir si le chemin de l’eau va bien fonctionner, si les capacités des cuves vont permettre un approvisionnement suffisant pour les sanitaires et enfin si toutes les mesures prises vont permettre la continuité pédagogique ».

B.J