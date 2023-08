On recrute chez les képis blancs

Servir la Légion, c’est intégrer une troupe d’élite reconnue dans le monde entier et y vivre une aventure unique. Pour s’engager, il faut être âgé de 17 à 40 ans et être reconnu apte physiquement.

La Légion recrute sans distinction de diplôme. Chaque légionnaire débute sa carrière au plus bas de la hiérarchie, seul le mérite permet d’évoluer dans ce Corps. Autre particularité, la Légion peut tolérer, après une fine analyse, les éventuelles erreurs de jeunesse ayant occasionné une inscription au casier judiciaire. Précision importante, les crimes de sang, de moeurs et trafics de stupéfiants sont rejetés d’office.

Contrairement aux idées reçues, les Français peuvent s’engager à la Légion étrangère au sein de laquelle seul le français est justement parlé, au sein d’une troupe riche de plus de 140 nationalités. L’engagement se veut immédiat et intégralement pris en charge financièrement. Idéale pour les impatients qui souhaitent rejoindre le métier des armes sans attendre, la sélection complète dure seulement 2 à 3 semaines et se déroule à Saint-Denis de la Réunion. Elle comprend des tests psychotechniques, médicaux et physiques accessibles à tous.

La détermination compte bien plus que le niveau physique.

Le candidat retenu rejoint la Métropole pour y achever son incorporation, puis le régiment école des képis blancs à Castelnaudary dans l’Aude (11). Il est ensuite affecté dans l’un des régiments opérationnels.

Le candidat sélectionné reçoit un contrat initial de 5 ans. La Légion offre de la constance quelle que soit la situation économique.