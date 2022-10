Un appel à projet pour une résidence artistique aux archives départementales

La direction des archives départementales de Mayotte et le Conseil départemental annoncent le lancement d’un appel à manifestation pour une résidence de création artistique valorisant les patrimoines iconographiques des Archives départementales.

La résidence, portée par l’Iconothèque historique de l’océan Indien (IHOI) et financée par l’Union européenne au titre du PO INTERREG V océan Indien,s’inscrit plus largement dans un ensemble de 6 résidences artistiques qui auront lieu simultanément aux Comores, à Madagascar, à Maurice, à Mayotte, au Mozambique, à La Réunion et aux Seychelles.

Afin d’être sélectionnés les artistes seront priés de présenter un projet de création concernant les arts visuels (ex : dessin, arts plastiques, photographie, etc.) et écriture (ex : conte, théâtre, etc.). Le tout en rapport avec les fonds iconographiques, sélectionnés ou éligibles à la diffusion. À la fin de la résidence, les œuvres réalisées feront l’objet d’une exposition virtuelle. Une restitution en ligne sera organisée de manière à permettre les échanges avec les artistes. En sus des œuvres exposées, l’exposition mettra en lumière une partie de la documentation produite – journal écrit, photo, extraits audio.

Pour participer, les conditions suivantes sont requises : Être artiste, vivre de son art ; Être un (e) artiste individuel(le) – les collectifs ne seront retenus pour cet appel que dans la mesure où ils disposent d’un statut juridique et d’une domiciliation bancaire ; Habiter l’un des territoires partenaires du projet à savoir Madagascar, Maurice, Mayotte, le Mozambique, La Réunion et les Seychelles. Être en mesure de fournir un relevé d’identité bancaire international (RIB avec IBAN).