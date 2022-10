Semaine de l’allaitement maternel : éduquer au sein de la plus grande maternité de France

La 25ème édition de la semaine mondiale de l’allaitement ne passera pas inaperçue à Mayotte. Avec un thème évocateur « GO pour l’allaitement ! Éduquer, promouvoir, soutenir », l’évènement sera matérialisé à sur l’île par les actions du REPEMA, Réseau Périnatal de Mayotte.

Comme le réseau l’explique, « bien que l’allaitement maternel soit largement adopté à Mayotte, l’allaitement exclusif est souvent délaissé dès les premières semaines de l’enfant au profit du lait industriel qui est perçu à tort comme moderne et donc meilleur que le lait maternel. Alors qu’il est recommandé d’allaiter son bébé de façon exclusive jusqu’à 6 mois pour favoriser son bon développement, on constate un sevrage trop précoce à Mayotte ».

Une situation potentiellement critique qui implique une nécessaire sensibilisation aux enjeux de l’allaitement. Pour rappel, le lait maternel contient tout ce dont le bébé a besoin pendant ses 6 premiers mois. Les acteurs de REPEMA précisent que « la composition du lait maternel s’adapte aux besoins du nourrisson, c’est un aliment complet qui apporte tout

ce dont il a besoin pour grandir et lui apporte également des anticorps pour se protéger des

infections. Mais allaiter ne sert pas seulement à nourrir le bébé, cela répond aussi à ses

besoins de chaleurs, d’amour et de sécurité ».

Ainsi, un atelier allaitement sera proposé le mardi 18 octobre à la PMI de Mtsangamouji, suivi d’un second à Tsingoni le mercredi 19 octobre, en partenariat avec la Croix Rouge.

Enfin, le jeudi 20 octobre, une antenne mobile du Réseau (Répémobile)

et les équipes de REPEMA seront à Majicavo Dubaï (école Koropa 3) où le public pourra participer à une action de sensibilisation à l’allaitement maternel. Ce même-jour, un atelier allaitement est également prévu à la PMI de Mtsangamouji.