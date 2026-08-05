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Le Journal De Mayotte
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Economie
Une nouvelle gouvernance pour le port de Mayotte
4 août 2026
Une nouvelle grille tarifaire pour le port de Mayotte à compter du 1er septembre
4 août 2026
Coopération régionale : Ce que le plan de la COI inspire pour l’économie maritime mahoraise
3 août 2026
Les prix des carburants en légère hausse au mois d’août
2 août 2026
Inflation à Mayotte : les prix à la consommation augmentent de 2 % sur un an
31 juillet 2026
Education
Environnement
Usine de dessalement d’Ironi Bé : Sea Shepherd France prépare une nouvelle offensive juridique
5 août 2026
Coopération régionale : Ce que le plan de la COI inspire pour l’économie maritime mahoraise
3 août 2026
« Trois illégalités identifiées », six mois pour les corriger : la justice suspend l’autorisation de l’usine de dessalement d’Ironi Bé
31 juillet 2026
Une journée en mer avec Ceta’ Maore pour mieux protéger les mammifères marins
29 juillet 2026
Hamaha beach, la plage reconquise par l’association Racine de Kawéni
28 juillet 2026
Faits divers
Océan Indien
Madagascar Airlines reprend officiellement ses vols vers les Comores
31 juillet 2026
Mayotte au cœur des relations franco-taïwanaises
29 juillet 2026
Les Comores rejettent l’accord signé entre Mayotte et une région du Togo
29 juillet 2026
Comores : Six médinas classées au patrimoine mondial de l’Unesco
28 juillet 2026
Océan Indien : Deux compagnies aériennes annoncent des vols Madagascar-Comores
23 juillet 2026
Politique
Yannick Hivin nouveau Directeur Général des Services de la CCSud
3 août 2026
Doublement de la population à Chiconi : « On n’a pas attendu les chiffres de l’Insee pour anticiper »
30 juillet 2026
La délégation taïwanaise achève sa visite à Mayotte sur des pistes de coopération
30 juillet 2026
Outre-mer : le Gouvernement maintient les aides aux entreprises dans le budget 2027
30 juillet 2026
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29 juillet 2026
Santé
À Combani, une matinée pour rappeler aux jeunes mères les bienfaits de l’allaitement
5 août 2026
Octobre Rose 2026 : Amalca lance sa campagne et appelle les Mahorais à se mobiliser contre les cancers
4 août 2026
Les cas de paludisme et de Mpox en augmentation à Mayotte
4 août 2026
RéDiab Ylang lance une enquête sur les habitudes alimentaires des habitants de Mayotte
30 juillet 2026
VIH : cinq fois plus de personnes qu’en 2019 vivent avec à Mayotte
30 juillet 2026
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Travaux du Caribus à Kawéni : la circulation passe en sens unique pendant un an sur une partie de la RN1
5 août 2026
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SMAE : Préavis de perturbation du tour d’eau ce mercredi pour les communes de Koungou, Mamoudzou, Dzoumogné et en Petite-Terre
4 août 2026
SMAE : défaillance pompage sur la station de reprise de Dzoumogné
4 août 2026
Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : une loi qui fait déjà débat
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