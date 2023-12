Joyeux Noël à tous !

C’est en chantant « Venez, Divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver ! Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez ! » que les chrétiens de Mayotte vont célébrer la veillée de Noël ce dimanche 24 décembre dans les deux paroisses de l’île. La naissance de Jésus Sauveur, le père Bienvenu Kasongo la contextualise cette année encore dans une ambiance locale et mondiale de violences répétées.

« Je pars du principe de Noël, qui est l’esprit de l’amour de Dieu. Il aime tellement ses enfants qu’il nous a envoyé son Fils. Or, nous avons de nombreux clichés macabres dans le monde et ici à Mayotte, au point où on pourrait se demander si Dieu va venir. Par cette naissance, Il nous rappelle qu’il faut positiver, si nous ne voyons que le mal, comment progresser ? ».

Le curé de la paroisse Notre Dame de Fatima va plus loin, en s’appuyant sur les modes de communication actuels : « A une époque dominée par les réseaux sociaux, Dieu nous montre qu’il faut privilégier les contacts humains. » Un peu de ce que l’on appelle « l’esprit de Noël » ? « Oui, c’est ce retour vers l’Humanité. Il s’incarne dans tous les humains. Mais si Celui qui vient à sa part, l’homme aussi doit participer et contribuer à faire le bien. En ce sens, Dieu nous responsabilise. Chacun doit participer avec Lui. Nous sommes tous responsables de notre vie, de notre société. Noël vient nous bousculer, nous demande de transformer le monde. Si on n’arrête pas de penser ‘violences’, nous n’avancerons pas ».

Cette veillée de Noël commencera dans l’église Notre Dame de Fatima par une crèche vivante à 18h, sans la retransmission par Mayotte la 1ère cette année, pour enchaîner ensuite par la messe qui devrait se terminer vers 20h.

Le jour de Noël, ce 25 décembre, la messe sera célébrée à 9h30, « puis nous distribuerons les jouets aux enfants hospitalisés ». Et cette année, les paroissiens ont été particulièrement généreux, « non seulement nous avons récolté beaucoup de jouets, mais aussi des dons qui nous ont permis de compléter ».

Ce sera un moment particulièrement solennel pour notre consœur Marie-Bonne Nielle, de son nom Marie-José Lehérissier, puisqu’elle quitte Mayotte, après avoir tenu la plume aux LNDM, et refermé une page à la paroisse où elle avait intégré le groupe charismatique et l’équipe du Rosaire, et était également catéchiste bénévole.

Le père Bienvenu Kasongo se réjouit également de l’arrivée d’un nouvel évêque à Rodrigues, Monseigneur Michel Moura.

C’est porté par ces paroles que nous vous souhaitons à tous un Joyeux Noël !

Anne Perzo-Lafond

Horaires des messes de Noël et de fin d’année

En Grande Terre

Dimanche 24 décembre 2023 : Nativité du Seigneur :

18h00 : Crèche vivante suivie de la messe.

Lundi 25 décembre 2023 : Nativité du Seigneur : 9h30 : Messe du jour de Noël.

Dimanche 31 décembre 2023 : Sainte Famille. 9h30 : Messe. 17h00 : Veillée d’action de grâce pour l’année 2023.

Lundi 1er janvier 2024 : 9h30 : Messe. -Sainte Marie, Mère de Dieu ; – Nouvel an.

Dimanche 7 janvier 2024 : Épiphanie du Seigneur 9h30 : Messe.

En Petite Terre

24 décembre 2023 : Messe à 20h00.

25 décembre 2023 : Messe à 9h30.

31 décembre 2023 : Veillée d’action de grâce à 18h00.

1er janvier 2024 : Messe à 9h30.

RSMA (Combani)

25 décembre 2023 : Messe à 10h30.

1er janvier 2024 : Messe à 10h30.