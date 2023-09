Sénatoriales : dix candidats pour deux sièges

Sur les deux sénateurs actuels, seul Thani Mohamed Soilihi se représente pour un 3ème mandat. A ses côtés différentes personnalités, donc la plupart sont des élus ou d’anciens élus.

Le 24 septembre 2023, Mayotte renouvelle ses 2 sénateurs. La période de dépôt de candidature vient de s’achever, 10 candidatures ont été reçues :

M. ABDOURAHAMAN Mouslim Remplaçant : Mme ATTOUMANI Achiaty

M. AHAMADA Nadjim Remplaçant : Mme ABDALLAH Tayza

Mme BAMANA Anchya Remplaçant : M. DAOUDOU Soumaila

M. DOUKAÏNI Abdoul Remplaçant : Mme SAÏDINA Anrifia

Mme HARITI Aminat Remplaçant : M. ABDOU Oussouldine

M. MAHAMOUDOU Siaka Remplaçant : Mme MGAZI Charifia

M. MOHAMED SOILIHI Thani Remplaçant : Mme RAMIA Salama

M. NAHOUDA Salim Remplaçant : Mme ASSANI Zaina

M. OMAR OILI Said Remplaçant : Mme MROUDJAE Sitirati

M. TAVANDAY Zaidou Remplaçant : Mme ALI Marise

Les grands électeurs que sont les conseillers municipaux, les délégués des conseillers municipaux, les conseillers départementaux et les parlementaires, soit 540 en tout, seront amenés à voter pour le renouvellement sénatorial le dimanche 24 septembre, le matin pour le premier tour et l’après-midi pour le second tour.