L’agenda loisirs du week-end : le salon du tourisme, du sport, de la rando, des concerts et du cinéma

Vendredi 8 septembre

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Le dernier voyage de Demeter

Samedi 9 septembre

– A partir de 7h : La 5ème édition de « Uzuri wa mwendro ».

M’TSANGAMOUTI – 9km – ACCOMPAGNATEUR: JARDIN DE M’TSANGAMOUJI. Rendez-vous à 7h place Manzaraka. Parcours: mosquée de vendredi, plage et lagune d’Ambato, forgeron, padzas, cascade.

– A partir de 9h : VISITE DU DOMAINE DE SOULOU

Départ en navette à 9h de la place Manzaraka. Parcours: cascade de Soulou, entrepôt, village des ouvriers, maison du maître.

– De 7h à 15h : La commune de Pamandzi organise la journée découverte des sports à la place des congrès. Venez nombreux et en famille, pour profiter de vous renseigner et vous inscrire sur le sport de votre choix. Et n’oubliez pas ! Le sport c’est la santé !

– 9h à 17h : Le Salon du Tourisme et des Loisirs de Mayotte vous donne rendez-vous les 8, 9 et 10 septembre 2023 !

Après plusieurs années d’absence en raison du contexte sanitaire, l’événement incontournable du tourisme local est de retour pour une 9ème édition. Toute l’équipe de l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte – AaDTM est ravie de vous proposer ces 3 jours de découverte, de rencontres et de festivités. Petite Terre, CADEMA, Sud, Centre Ouest ou Grand Nord, des professionnels venus des 5 coins de l’île seront présents pour vous présenter leurs activités.

Ouvert à tous et gratuit, le Salon est l’occasion de connaître les offres exclusives proposées par les acteurs du tourisme et des loisirs de Mayotte. Au détour des 70 stands, découvrez des animations proposées par nos exposants, initiez-vous aux activités et dégustez des mets locaux.

Grande première de cette édition : l’AaDTM lance à l’occasion du Salon les 1ers Trophées du Tourisme de Mayotte pour valoriser les acteurs du domaine. Prix du Restaurant, Prix de l’hébergement, Prix du Lagon, Prix des activités, Prix de l’Attractivité et Prix spécial du jury, 6 catégories seront récompensées. La cérémonie de remise des prix se déroulera au cœur du Salon, lors de la soirée de samedi 9 septembre qui sera diffusée en direct par Mayotte la 1ère.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– A partir de 17h : KOROPA PISCINE – YASPROD présente

Zily en première partie de Tayc. Avec DJ Innocent ; DJ Ynzou ; DJ Elyas

NAVETTE GRATUITE DE MAMOUDZOU A KOROPA A PARTIR DE 17H – After CONCERT Koropa club 23h

Prévente en ligne ET CHEZ MAY SALON

– A partir de 17h : Salut Atomixiennes, Atomixiens

Plus de trois mois déjà depuis nos derniers moments magiques passés ensemble au KARIBOOM festival : Ça commençait à faire long ! Alors nous sommes très heureux de vous annoncer la reprise le samedi 9 Septembre prochain dans la commune de Kani-Kéli. Et pour cette rentrée nous vous concoctons une soirée qui s’annonce haute en couleur : Site inédit et incroyable , Concert & Dj, Big Sound System et scénographie grandiose.

Lieu : Commune de Kani-Kéli – Bar & Resatauration

Sur place vous aurez la possibilité de vous restaurer et un bar sera également là pour vous abreuver. Sur Place un camping sécurisé vous accueillera dans un cadre idyllique pour vous faire ainsi profiter du lever de soleil sur le Mont Choungui. Un parking sécurisé est également là pour permettre à tous les véhicules de se garer sans entraver la voie publique. Pensez Co-voiturage pour limiter les véhicules et pour faire un petit geste pour la planète. Et puis c’est plus marrant à plusieurs. Sur place mais amener votre Papier toilette et vu le contexte actuel avec la pénurie d’eau nous vous prions de bien vouloir prendre de l’eau avec vous, merci.

Tarifs : 15€ en prévente / 20€ sur place

Lien Prévente

– Fin d’après-midi/ début de soirée : Bivouac danses

Au programme : Baignade, Partage, Coucher de soleil… Que du bonheur

Les tarifs : 60 € par personne la traversée AR +repas du soir + le petit déjeuner. Ramenez ce que vous souhaitez partager à boire/ à manger

Renseignements /Inscriptions 06 39 76 38 46

Dimanche 10 septembre

– De 7h à 15h : L’office municipal de la jeunesse et des sports de Bandrélé (OMJS) en collaboration avec la commune , la coordinatrice CLS et les acteurs associatifs communaux souhaitent sensibiliser sur la santé sexuelle des jeunes. Pour ce faire, un village santé sexuelle sera mis en place, dans le cadre d’un tournoi sportif (football et handball) qui aura lieu ce dimanche 10 septembre 2023 au terrain de football et sur le plateau polyvalent de Bandrélé de 7h00 à 15h00.

Cette action est programmée dans le cadre du contrat local de santé. L’objectif étant de sensibiliser le public masculin de la commune de sur la santé, le comportement sexuel des jeunes ainsi que les maladies transmissibles, afin de les impliquer dans les moyens de contraception. Pour toute information complémentaire relative à l’organisation : Appeler Coach Issouf au 07 81 03 33 66.

– A partir de 8h : vivez une immersion unique auprès des agriculteurs locaux et plongez dans l’univers passionnant de l’agritourisme mahorais.

Ce dimanche : COMBANI – VISITE DE L’EXPLOITATION DE BOINAHÉRY – Activité : découverte d’une ferme agricole mahoraise des races bovines hybrides maraichage balade dégustations. Visites pavantes : 35€ / adulte et 17€/enfant.

Rendez-vous à 8h sur place – Inscription et informations : 06 39 29 58 91

– Reprise des journées découvertes distillation d’Ylang-Ylang à Combani Dimanche 10 Septembre de la cueillette des fleurs à l’extraction de l’huile essentielle d’Ylang, Jus local, café cannelle, Cocktail de bienvenue le 12h , Repas traditionnel, Atelier tressage Confection du kanga (panier) vente de produits frais de l’exploitation Agricole

Réservation Aurore & Fouadi 06 39 67 29 73 – salimricaille@gmail.com

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 9 septembre à 10h : Le Rêve de Daisy

13h : Equalizer 3

16h : Blue Beetle

19h : Hypnotic

Dimanche 10 septembre à 10h : Le Rêve de Daisy

13h : Blue Beetle

16h : Le dernier voyage de Demeter

19h : Retribution

Infos

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 9 septembre à 11h : Les As de la jungle 2 – Opération tour du monde

14h : L’île Rouge

17h : Gran Turismo

20h : Equalizer 3

Dimanche 10 septembre à 11h : Gran Turismo

14h : Les As de la jungle 2 – Opération tour du monde

17h : Anantomie d’une chute

20h : L’île Rouge

Billetterie