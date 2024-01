Transport : « Voyager c’est bien, voyager dans le respect c’est mieux ! »

Ce projet intitulé « Halo Licoli » (Allons à l’école) a été pensé il y a déjà plusieurs mois sous l’impulsion du directeur de Transdev Mayotte, Frédéric Delouye. Comme le rappelle Moizari Abdou Madi, responsable du service clientèle et marketing de Transdev Mayotte, « L’objectif est de parler à tous les jeunes à travers une chanson faisant référence au respect et au vivre ensemble. C’est avant tout un message de paix ».

Aussi pour parler aux jeunes Mahorais qui d’autre que l’étoile montante de l’île, l’artiste Naid. « Nous l’avons sélectionné car il a beaucoup d’influence auprès des jeunes Mahorais et sa musique fédère. Nous pensons que cette chanson aura un impact positif sur la jeunesse », complète Moizari Abdou Madi.

Favoriser le respect des autres

Dans cette chanson composée spécialement pour l’occasion, les paroles font référence au respect d’autrui, aux personnels de la société de transport comme les contrôleurs, les médiateurs, les chauffeurs ou encore le matériel et les consignes à appliquer. Aussi depuis la rentrée de septembre Nasser Chadhouli, chargé de pédagogie et de prévention au sein du réseau HalO’, sillonne les établissements scolaires de l’île afin de sensibiliser les élèves à la notion de bien voyager ensemble, sur les bons comportements à adopter, sur les conséquences aussi en cas d’infraction mais également sur les consignes de sécurité et d’évacuation dans les bus en cas d’incident.

« Nous menons des actions au quotidien dans les établissements. Ce sont ainsi environ 4.000 élèves qui ont été sensibilisés depuis le mois de septembre 2023. Nous souhaitons faire changer les mentalités et instaurer le respect dans les transports scolaires notamment envers les médiateurs, les contrôleurs et les chauffeurs », indique-t-il.

Naid ambassadeur du respect et du vivre ensemble

Âgé de 24 ans, Naid est revenu sur son île natale cet été après avoir suivi une licence en musicologie dans l’Hexagone pendant trois ans. « À la base j’étais humoriste, je faisais des petites vidéos sur le web, confie-t-il. Par la suite je me suis mis à faire de la musique et j’ai vu que j’étais également pas mal suivi, notamment quand je faisais des live TikTok, que j’appelle d’ailleurs des ateliers de création ». En effet durant ses études en métropole, Naid s’ennuyait un peu dans sa chambre exiguë d’étudiant. « J’habitais dans environ 9 mètres carré, je trouvais le temps long par moment, aussi je faisais des live sur TikTok pour ne pas me sentir seul et beaucoup de gens me suivaient.

Je réunissais ainsi plusieurs jeunes de divers villages et on parlait de nos expériences. Du coup au fur et à mesure, j’ai mis en place des challenges dans lesquels je composais une musique avec les gens qui m’écoutaient, cela me permettait ainsi d’être un peu plus proche d’eux. Je m’occupais de la partie technique et eux (les membres de la communauté) se chargeaient de faire circuler la vidéo, de mettre en place d’autres challenges de danse et de chant ». Aussi Naid n’est pas peu fier que son tout premier titre officiel ait été produit, réalisé et bientôt diffusé de manière professionnel. L’artiste a la particularité d’avoir déjà traversé des moments de vie que les jeunes Mahorais connaissent, ce qui le rend plus proche d’eux.

Ainsi sa chanson « Halo Licoli » aux sonorités traditionnelles parle de respect et du langage utilisé dans les bus scolaires en faisant allusion aux bons comportements, comme mettre sa ceinture, avoir sa carte de transport, respecter les professionnels sur le terrain… afin de faire diminuer les incivilités. Le fait d’avoir été sélectionné par HalO’ est un honneur pour lui. « On m’a sans doute choisi car je faisais des campagnes de médiation au travers des live TikTok depuis ma chambre d’étudiant. C’est là que j’ai réalisé que le pouvoir de la musique permettait de rassembler et de créer un pont entre les gens. Voyager c’est bien, voyager dans le respect c’est mieux », avoue-t-il.

Concernant le clip qui sortira ce samedi, Naid est allé dans plusieurs villages de l’île et a tourné avec les habitants sur sa chanson, le tout avec une chorégraphie. « C’était une superbe opportunité pour moi d’aller vers les gens, de les rencontrer physiquement. C’était une expérience ultra positive ».

Dans les prochains jours Naid ira faire de la prévention et présentera sa chanson et son clip dans plusieurs établissements scolaires. L’idée étant de faire d’ici quelques semaines un concert privé et gratuit pour les jeunes. Pour cela il va lancer un challenge afin de connaître le village qui pourra l’accueillir. Alors jeunes Mahorais à vos live …

B.J.

– Pour écouter la chanson Halo Licoli

– Pour suivre cette campagne sur les réseaux sociaux :

Facebook

Instagram

TikTok