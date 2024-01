Politique : Visite de la Présidente de l’Assemblée nationale

Dans les grandes lignes, au programme de ces 3 jours de visite, peu de temps après son arrivée en milieu d’après-midi, interactions sociales et échanges avec parents d’élèves à Mamoudzou ainsi que des représentants et membres d’associations sportives et culturelles.

La matinée suivante (jeudi 11 janvier 2024) sera dédiée à l’observation des dispositifs déployés dans le cadre de la crise de l’Eau au niveau du camp de base de la Sécurité civile, ainsi que le site Citéo relatif à la gestion des déchets, au port de Longoni. Par la suite, direction le Nord-Ouest de l’île, en la commune d’Acoua, où la thématique des risques naturels et des problématiques d’inondations sera présentée. En fin de matinée, il sera question d’observer un dispositif de distribution de bouteilles d’eau à la population sur le village de Mroalé, avant de se rendre aux abords de la retenue collinaire de Combani.

C’est en début d’après midi que la Présidente de l’Assemblée nationale participera à la cérémonie des voeux du maire de Mamoudzou. Cérémonie durant laquelle elle prononcera également un discours avant de se rendre à quelques encablures de là pour un temps d’échange avec les grands élus en lien avec le Projet de loi Mayotte.

Vendredi matin, au pas de course, visite du bidonville de Passamaïnty attenant à la rivière Gouloué, entretien avec le président du Conseil départemental, Ben Issa Ousseni et de nouveau : échanges sur la thématique Projet de loi Mayotte mais cette fois-ci avec les élus des « corps intermédiaires ».

En début d’après midi, le volet environnemental et les conséquences de la montée des eaux sera abordé en la commune de Bouéni avant d’aller à la rencontre des agriculteurs en la circonscription de Bandrélé.