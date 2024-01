Gabriel Attal devient le nouveau Premier ministre

À l’aube de ces 35 ans, l’actuel et ex ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, qui avait été nommé à ce poste le 20 juillet dernier, devient donc le plus jeune Premier ministre de la Vème République.

Fidèle d’Emmanuel Macron et de sa politique, cet ancien élève de Sciences-Po, diplômé en 2012, a connu en ce Gouvernement une ascension promotionnelle plutôt fulgurante depuis 2018 où il fut premièrement nommé secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ( Édouard Philippe ), puis porte-parole entre 2020 et 2022, avant d’endosser les nouvelles et dernières fonctions qu’on lui connait.

Bien que ses prises de positions en qualité de ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse ne furent guère accueillies avec positive unanimité, c’est surtout pour ses premiers faux pas à travers une douteuse allocution que les concitoyens mahorais se souviennent encore de lui…

L’intéressé doit donc s’atteler désormais à la composition de son nouveau gouvernement.