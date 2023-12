Crise de l’eau : les mètres-cubes annoncés pour fin novembre se font attendre

En début de mois de novembre, Philippe Vigier, en visite pour la 3ème fois à Mayotte, espérait une production supplémentaire de 7.000 m3 pour la fin du mois de novembre. Le chiffre n’était pas anodin. Le préfet Thierry Suquet avait averti qu’une fois la vidange des retenues collinaires atteinte, les robinets ne tourneraient pas à vide sur la semaine, une production de 20.000m3 était assurée par les captages en rivières et en forages, produite par les deux usines de potabilisation. Or, le dernier Cons’eau donne une consommation de 27.500m3.

Le ministre des Outre-mer avait rassuré, « nous aurons 7.000 m3 en plus fin novembre entre le dessalement et les forages ». En ce dernier jour du mois, nous avons donc cherché à faire un point avec les autorités, Philippe Vigier ne s’étant pas exprimé sur le sujet lors de sa visite où la presse a été admise au forceps.

Lors des Assises de l’Industrie ce jeudi 30 novembre 2023, le Préfet de Mayotte, Thierry Suquet a évoqué la crise de l’eau, nous l’avons donc interrogé sur le calendrier de gestion qui régit actuellement le territoire : « J’attends des informations pour ce vendredi sur l’état des travaux de l’usine de dessalement de Petite Terre », rapporte sobrement le représentant de l’Etat.

De l’eau une fois par semaine ?

On se souvient des difficultés de cette usine de dessalement dont la production a été dès le départ entravée, puisque estimée à 5.000m3/jour, elle avait été revue à la baisse à 3.500m3/jour. Les travaux attendus depuis trois ans maintenant, doivent permettre de gagner en volume, mais de combien ? Et surtout, pour quand ?, avons-nous interrogé Damien Rietsch, directeur régional de Vinci Construction DOM-TOM : « Les travaux sur l’usine vont nous permettre d’augmenter la production de 1.200m3/jour. Par contre, ces derniers temps, la production était ‘bridée’ par l’incapacité à tout distribuer en raison de l’architecture des réseaux, la crise a permis de pouvoir enfin mener ces travaux indispensables. En effet, les réseaux ne permettaient pas de distribuer de l’eau sur l’ensemble de Petite-Terre depuis l’usine, d’où l’importance de réagir. Donc en intégrant l’ensemble de ces travaux, c’est-à-dire sur l’usine et sur les réseaux, nous devrions pouvoir distribuer 2.000 à 2.500 m³ par jour supplémentaires par rapport à ces dernières semaines. »

L’aménagement des réseaux serait finalisé, « nous aurons une vision plus claire dans le courant de la semaine prochaine », nous rapporte le chef d’entreprise.

Nous sommes cependant encore loin des 7.000m3 supplémentaires annoncés. Du côté des forages, nous avons tenté de joindre Gilles Cantal, préfet de l’eau, pour faire le point, sans succès.

Sans production à hauteur de la consommation, les coupures d’eau devraient mathématiquement être accentuées. Une de nos sources nous livre que le passage à un jour par semaine de raccordement au réseau d’eau potable est à l’étude. Ce jeudi soir, Météo France a placé l’île en vigilance jaune fortes pluies, un message qui redonne un peu d’optimisme au milieu de tous ces robinets à sec.

