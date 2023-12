May Game Sada, ça part de là !

Gaming, Geek, Moba, Streamer ou encore Over-Powered… Autant de vocabulaire internationalement connu par les initiés de la manette et les amoureux de la ludique technologie 2.0. Un univers numérique aussi incontournable qu’indispensable, notamment pour appréhender une approche plus basique en termes d’outils dématérialisés, de plus en plus usités, pour ne pas dire à la fois imposés et d’avenir. Ce tout numérique, Mayotte se doit aussi d’en prendre le virage, notamment pour sa jeunesse et son devenir et c’est également dans cet esprit là qu’est né MayGame976.

À la genèse de ce projet qui offre en notre territoire une nouvelle option loisirs des plus sympathiques, 3 jeunes entrepreneurs visionnaires, passionnés, ambitieux et dynamiques, 3 frères de la West-Coast mahoraise qui, à leur manière, oeuvrent et luttent contre cette inégalité d’accès aux technologies numériques, tout en proposant une ouverture ludique et culturelle à toute personne et ce, quel qu’en soit son âge. Car oui ! Le Gaming n’est ni une perte de temps, ni une occupation réservée exclusivement aux jeunes boutonneux à lunettes mais bien quelque chose qui peut aussi s’apparenter à du e-sport avec des stimulations musculaire — notamment des bras — et cérébrale concomitantes. Dans cet univers où la dextérité et les réflexes sont rois, il existe même des filières professionnelles par-delà le Monde.

Alors amateurs d’un jour ou curieux et futurs accros de (presque) toujours, vous serez les bienvenus d’ici quelques semaines, en cette « expérience immersive » où vous serez, à n’en pas douter, superbement accueillis.

Infos pratiques pour l'ouverture grand public à venir : 29 Avenue du Président Jacques Chirac, SADA - 97640 may.game976@gmail.com ou site de MayGame