433 apprentis suivis par le GRETA-CFA cette année à Mayotte !

433 apprentis sont sous contrat avec des entreprises cette année grâce au GRETA-CFA de Mayotte. Le centre de formation a tenu son conseil de perfectionnement ce jeudi 30 novembre en présence des différentes parties prenantes : les employeurs, Pôle Emploi, la Mission Locale, l’Ecole Maritime, le RSMA, le Rectorat, le SGAR et des représentants des employeurs et des apprentis. Le « conseil de perfectionnement » est en fait un bilan chiffré obligatoire de l’activité du centre. Il en ressort que son activité a augmenté de 11% depuis son ouverture en 2020 avec environ 50% de BTS. « Lorsque nous avons ouvert, nous avions 50% de CAP. Aujourd’hui la tendance s’est inversée car les entreprises demandent des niveaux de qualification plus élevés », a révélé Stéphanie Clockers, la responsable administrative du centre.

Les BTS du GRETA-CFA couvrent beaucoup de métiers en lien avec le commerce, la logistique ou le management. Les CAP sont quant à eux davantage en lien avec les métiers de l’hôtellerie, de la restauration ou de la sécurité. Ce dernier domaine a le vent en poupe chez les jeunes peu ou pas qualifié et cela tombe bien puisque les entreprises de sécurité comptent parmi les plus gros employeurs du centre. La délinquance galopante qui sévit sur notre île n’est évidemment pas étrangère à ce phénomène. En tout cas le concept de formation professionnelle est de plus en plus connu à Mayotte et suscite l’engouement des jeunes.

192 employeurs partenaires

Le GRETA-CFA accompagne chaque jeune formé afin de lever ses blocages dans quelque domaine que ce soit : administratif, rédaction de CV, recherche d’employeurs, etc. Avec 192 employeurs partenaires du centre, les jeunes ont de quoi faire et ce dernier fait tout pour faciliter les échanges. Les entreprises sont elles aussi accompagnées pour l’aide à l’embauche. L’apprenti touche un pourcentage du Smic qui va de 27% à 100% en fonction de son âge et de son niveau de qualification. La plupart des employeurs sont des entreprises privées, mais le centre compte également quatre structures du secteur public : les mairies de Mamoudzou et Sada, le conseil départemental et la DEAL.

Le GRETA-CFA étant le centre de formation officiel de l’Education Nationale, ses huit sites sont répartis autour des principaux lycées de l’île. En ce mois de novembre, 112 jeunes sont encore à la recherche d’employeurs, ce qui pourrait faire monter à 545 le nombre d’apprentis suivis par le GRETA-CFA en 2023. « Mais nous savons d’expérience qu’il n’y a jamais 100% de demandeurs qui trouvent leur bonheur », avoue Stéphanie Clockers.

