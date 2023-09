Distribution des bouteilles d’eau : la ville de Mamoudzou s’organise

Il va y avoir 600.000 litres à distribuer au sein des 17 communes aux habitants en situation de fragilité. Les CCAS vont donc être sollicités. Celui de Mamoudzou communique sur les pièces à fournir.

La ville de Mamoudzou et son centre communal d’action sociale (CCAS) se mobilisent, avec le soutien des services de l’État, du Département (PMI) et en coordination avec l’Union départementale des CCAS (UD-CCAS), en vue d’organiser la distribution de bouteilles d’eau aux populations vulnérables ou exposées aux risques sanitaires, ainsi que l’a annoncé le ministre délégué en charge des Outre-mer. Sont concernés femmes enceintes, les enfants de moins de 2 ans, les personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que les personnes immunodéprimées ou lourdement handicapées.

Pour bénéficier de cette distribution, les personnes relevant des catégories listées ci-après et domiciliées dans la commune doivent se faire connaître auprès du CCAS en présentant les justificatifs indiqués :

• femmes enceintes : certificat médical de grossesse (CHM/PMI/Médecine de ville, etc.)

• enfants de moins de 2 ans : livret de famille ou carte nationale d’identité (CNI) ou passeport ou acte de naissance + carnet de santé

• personnes de plus de 65 ans : CNI ou passeport ou titre de séjour Les personnes relevant des autres catégories (motifs médicaux/handicap), pré-identifiées par les services compétents (communauté médicale, Maison Départementale des Personnes Handicapées), pourront se présenter directement à leur CCAS.

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un proche ou un aidant pourra faire les démarches, muni obligatoirement de la pièce d’identité de la personne concernée ainsi que du justificatif de recensement. Pour se faire à partir de ce mardi 19 septembre 2023 les habitants de la ville de Mamoudzou concernés, sont invités à se présenter à l’hôtel de ville, aux mairie annexes de Vahibé, Passamainty et Kawéni munis des justificatifs cités ci-dessus afin de procéder à leur recensement, pour ainsi les inscrire en tant que bénéficiaire de bouteilles d’eau.