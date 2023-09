Les 600.000 litres d’eau en bouteille annoncés pour le 20 septembre

Parmi les mesures urgentes pour pallier le manque d’eau, le ministre délégué chargé des Outre-mer Philippe Vigier avait annoncé la distribution quotidienne de 2l d’eau en bouteille pour ravitailler 30.000 « personnes vulnérables », femmes enceintes, enfants en bas-âge, personnes handicapées, à partir du 25 septembre.

L’État a affrété un premier bateau depuis La Réunion avec 600.000 litres d’eau potable « à la demande du Président de la République et de la Première ministre », indique le ministère des Outre-mer. C’est donc en conteneurs embarqués sur un navire du CMA CGM que cet approvisionnement supplémentaire devrait arriver « le 20 septembre à Mayotte », indique le ministère, après avoir quitté La Réunion cette nuit. « Le Groupe CMA CGM assure une partie du transport à titre gracieux avec le soutien de la Fondation CMA CGM ».

L’eau sera ensuite acheminée depuis le port de Longoni et distribuée dans les communes avec le soutien de l’armée. Le ministère des Armées a en effet annoncé que le détachement de la Légion étrangère à Mayotte (DLEM) et les Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) seraient affectés sur cette opération.

Ils seraient donc 30.000 à bénéficier d’une distribution de 2l chaque jour, ce qui représente, avec 600.000l, une réserve de 10 jours.

Pour rappel, cette eau sera distribuée aux publics les plus fragiles : nourrissons, femmes enceintes, personnes en situation de handicap ou touchées d’affections de longue durée et aux habitants de plus de 65 ans.