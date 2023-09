Les pluies se sont invitées à la Fête de l’orange de Mtsamboro

Organisée à la fin de l’hiver austral à Mayotte, les Journées européennes du patrimoine (JEP) se déroulent habituellement à ciel ouvert sans crainte d’être arrosées. Ce n’était pas tout à fait le cas ce week-end dans le Nord de l’île où se fêtait notamment l’orange.

C’est sous un rideau d’eau que les producteurs et transformateurs de la pépite de la commune comprenant son îlot où ont été replantés 1.330 orangers, expliquaient pour certains les modes de production, dont une excellente marmelade, pour d’autres les plats confectionnés avec l’agrume dont une gelée étonnante, ou encore pour le conservatoire National des Mascareignes, des plans inédits endémiques à Mayotte.

Une pluie qui n’a pas touché d’autres zones de l’île comme la commune de Koungou, et qui est la bienvenue comme le dit la conseillère départementale de Mtsamboro, Zouhourya Mouayad Ben, présente avec son binôme à la Fête de l’orange: « Nous avons l’habitude de dire que lorsque les agriculteurs organisent des marchés, il pleut ! Un bienfait précieux pour eux en cette période de pénurie, et alors qu’il faut arroser les replantations et les pépinières que le conseil départemental a accompagné. »

Espérons que cette manne venue du ciel aura enrichi les rivières alimentant la retenue collinaire de Dzoumogne.