« Sentez-vous sport », tous les sports !

Le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) lance, comme chaque année à cette période, une large opération nationale destinée à encourager à la pratique d’activités physiques et sportives pour le plus grand nombre, « Sentez-vous sport ». C’est la 2ème année que Mayotte y participe.

« L’accès à la pratique d’une activité physique régulière est un enjeu majeur pour notre territoire et sa population », indique le CROS Mayotte, qui met en avant les valeurs que véhiculent les activités sportives : équité, le travail d’équipe, l’égalité, la discipline, l’inclusion, la persévérance et le respect, mais aussi leurs impacts sur la santé des pratiquants, petits et grands. Le mois de septembre est synonyme de rentrée sportive.

« Sentez-vous sport » fait la promotion d’un mode de vie actif et sain en offrant aux participants la possibilité de découvrir différentes pratiques d’activités physiques et sportives, mais aussi de venir à la rencontre des acteurs de la santé, du social et du sport (club sportifs, associations, entreprises…).

Sera ainsi organisée, à M’tsangabeach, une journée initiation et découverte sportive le 30 septembre prochain, de 9h à 15h. Seront réunis sur une même journée différentes associations représentant les disciplines sportives pratiquées sur le territoire.

Cette action donnera à la population l’occasion de tester plusieurs d’entre elles, et qui sait, susciter des vocations chez de potentiels futurs athlètes. « Cette journée est une opportunité de pouvoir s’immerger dans le monde du sport, de la santé et du bien-être. Elle est gratuite et ouverte à tous, personnes seules, en famille ou entre amis. Pour plus d’informations et pour rester à jour sur les détails de l’événement, suivez notre page Facebook : Comité Régional Olympique et Sportif Mayotte. »