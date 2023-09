Mairie de Mamoudzou : Déjà 3 ans et on ne s’arrête pas là…

Un peu à l’image d’un marathonien, à mi-parcours de son mandat, Ambdilwahedou Soumaila prend son second souffle et le rythme de course ne ralentit pas. S’il y a bien quelque chose que l’on se doit de reconnaitre au maire de Mamoudzou, c’est son mordant non dénué de saine implication qu’il souhaite collective et de volonté. Une volonté réelle de transformer radicalement ce qui n’a plus lieu d’être et de totalement créer ce qu’il n’y a pas et ce, dans une dynamique à la fois visionnaire et réaliste, principalement axée sur 6 volets distincts que sont l’aménagement, la propreté urbaine, la sécurité, les excellences éducative et sportive ainsi que l’attractivité, aussi tournée à l’international. Tout un programme, nourri d’actions, 123 au total, impliquant le travail d’une équipe soudée et surtout, une éternelle transparence nourrie de concertations et réunions publiques que nous connaissons désormais. Une mandature amorcée durant l’ère covidienne à laquelle d’autres crises se sont greffées. Déjà 3 ans et une feuille de route à horizon 2030; c’est quasiment là, attachez vos ceintures on dégrossit et synthétise les grandes lignes de tout cela.

La tranquillité publique

De manière globale, aussi depuis l’arrivée du nouveau directeur général des services, Philippe Ramon, en fin d’année 2021, une des volontés qui avait été énoncée étant celle d’équilibrer, voire d’accroitre les recettes fiscales sans pour autant surtaxer les concitoyens du Grand-Mamoudzou. Il semblerait qu’il soit chose faite avec un engagement confirmé d’Ambdilwahedou Soumaila : « Nous avons équilibré notre budget sans pour autant avoir recours à l’augmentation du taux d’imposition communal, c’est un vrai acte politique majeur et ce, depuis 2018 de garder ces mêmes taux jusqu’à la fin de la mandature ». Qui dit plus de rentrées d’argent dans les caisses publiques donc, dit plus de moyens pour embaucher, en l’occurence des policiers municipaux, passant ainsi d’un effectif de 37 à 55 actuellement, avec un prévisionnel de 70 agents au total rattachés à ce service, d’ici les 3 prochaines années. Pour appuyer le tout, en plus des 60 caméras de vidéosurveillance déjà installées, vient également se greffer un plan de subvention de près d’1 million d’euros visant la mise en place annuellement forfaitaire de 40 caméras supplémentaires à horizon 1er stade 2026.

Un impressionnant dispositif dématérialisé qui fait déjà ses preuves, dans cette optique aspirée d’appellation de ville tranquille et qui compte bien se déployer aussi dans l’approche facilitée de la vidéo-verbalisation, pour lutter contre toute forme d’acte d’incivilité. En ce sens, un travail conjoint avec la préfecture est déjà engagé pour mener à proche concrétisation ce projet. À noter que dans sa politique d’ouverture, aussi tournée en d’autres territoires, la ville de Mamoudzou, au moyen de ses conventions de jumelage, est notamment connectée avec la »capitale » azuréenne de Nice, et ce choix n’est pas anodin lorsque l’on sait la réputation d’ultra-surveillance de cette métropole qui connaît aussi une forte pression en termes de flux démographiques. « Dans nos ambitions, nous souhaitons faire de la police municipale de notre ville une référence dans l’océan Indien » souligne le dynamique et jeune maire.

Propreté et environnement

Mise en oeuvre de ce plan propreté, vrai engagement initial aussi de cette campagne. Un accompagnement de l’entreprise à mission qu’est Citeo, étalé sur 3 ans. Un partenariat de 500 000 euros annuels (soit 1,5M€ au total) pour lutter contre la pullulation des déchets ménagers sauvages, véritable fléau en terre Mamoudzienne mais à travers tout le territoire.

Un territoire dont les paysages routiers sont aussi agrémentés de carcasses de voitures plus ou moins corrodées que le maire Ambdilwahedou Soumaila souhaite bien faire disparaitre de sa circonscription. Ainsi, d’ici peu, un partenariat global avec les services de l’état mais aussi les concessionnaires automobiles va être impulsé visant à enlever de la voie publique ces poubelles d’un autre genre que ce sont les véhicules hors d’usage, ou du moins ce qu’il en reste.

Toujours dans cette volonté environnementale, sont aussi sollicités les partenaires associatifs, au moyen de contrats objectif afin de continuer ce travail de terrain et de sensibilisation dans le but d’embellir et valoriser ce cadre de vie que l’on souhaite préserver. Un cadre de vie à dominante verte, à l’image de la couleur de référence de tout ce qui se veut nature et naturel mais aussi à l’image de ce mois de novembre prochain. « Après le mois d’octobre rose, en faveur de la lutte et du dépistage contre le cancer du sein, c’est un mois de novembre que nous souhaitons vert pour organiser, dans les écoles et les quartiers, différentes manifestations en faveurs de l’Environnement. Il sera question d’une grande première étalée sur plusieurs semaines qui viendra renforcer cette 10ème édition qu’est notre opération Urahafu na unono, devenue une sorte de rendez-vous référence et participatif en faveur de la propreté » indique le maire.

Aménagement

Parmis les grands chantiers en cours ou très prochainement à venir, tels que la ZAC de Doujani, la création d’un nouveau village qu’est le quartier de Maevadouany à Tsoundzou 2, relié lui même par une nouvelle route allant à Passamainty qui se verra totalement modernisé et armé d’un complexe, le renouvellement urbain et la modernisation de Kaweni, la réhabilitation de la voirie, éclairage public inclus ou encore l’aménagement tant attendu de ce front de mer de Mamoudzou qui devrait bénéficier d’ici peu de l’intervention d’un programiste qui sera en charge de la coordination et mise en place de tout cela, aussi au regard des chantiers conjoints menés par le département ou encore l’interco Cadema notamment sur Mtsapéré — zone qui devrait également accueillir la construction d’un Palais des congrès dont la réunion publique, à ce sujet, aura lieu le 15 septembre prochain (il va s’en dire que notre rédaction reviendra dessus à date escomptée). Des projets d’envergure visant aussi une attractivité économique pour les entreprises et les jeunes porteurs de projet(s) qui souhaiteraient s’implanter, notamment en zone sud où une mise à disposition foncière de près de 30 hectares est prévue. Cette zone sud justement qui se veut d’être connectée à celle du nord par voie routière mais sans nécessité d’emprunter la nationale. Cette voie de contournement fait également partie des sujets-projets discutés légitimement avec le département et l’intercommunalité portant sur cette volonté de désenclavement, aussi aux moyens d’options autres telles que l’approche maritime qui se dessine de plus en plus mais également aérienne, qui ne semble guère exclue aux dires Ambdilwahedou Soumaila, évoquant une nouvelle fois l’idée de la mise en place d’un téléphérique.

Lorsque l’on évoque foncier, on ne peut s’empêcher de penser, d’une part, au gros travail de négociation et d’intermédiaire qu’incarne l’Epfam mais, d’autre part, à l’occupation illégale et toute la logistique humaine et juridique que cela implique.

Une logistique bien entendu relevant des fonctions étatiques mais la volonté de la municipalité de Mamoudzou se veut claire et ferme à ce sujet stipulant « que le courage ne manque pas et qu’aucun recul il n’y aura » en plus de tout le travail de sensibilisation, de communication et de médiation qui peut se faire via le concret du terrain auprès justement des populations concernées, en parallèle de communications régulières avec les services préfectoraux. À venir donc, arrêtés à l’appui, la destruction de logements aux abords du lycée Younoussa Bamana, à ceux proche de la montée du stade de Cavani ou encore au niveau du lit de la rivière, entrée ouest de Passamainty. Des destructions visant de nouveaux aménagements certes, mais aussi la sécurité même des personnes habitants ces lieux.

Parmi ces centaines d’actions, un article ne pourrait guère suffire mais la globalité représentative d’une société est prise dans son ensemble. Une globalité intégrant également le volet du handicap et de l’inclusion avec, en ce sens, le recrutement d’1% d’agents présentant un handicap et un objectif rapide d’atteindre les 5% d’intégration professionnelle, pour justement briser les tabous et faire avancer les mentalités. Une orientation qui tient à coeur les équipes municipales. La Jeunesse est bien entendu reine dans cette feuille de route politique à la fois en termes sportif qu’éducationnel et la dynamique de l’excellence se veut majeure. Une excellence récompensée depuis cette année notamment pour les bacheliers ayant décrochés une mention très bien et se voyant gratifiés pour l’amorce et poursuite de leurs études d’une petite enveloppe non négligeable de 5 000 euros. Pour les sportifs riches de potentialités, l’École de l’excellence sportive municipale de Mamoudzou continue ses actions de soutien et d’accompagnement pour porter ces jeunes et futurs espoirs de la scène mahoraise, justement au devant et en dehors de notre insularité, pour la poursuite de leur cursus, notamment au moyen d’une bourse annuelle de 6 000 euros.

Avant de conclure ces écrits, il sera aussi mentionné la volonté personnelle d’Ambdilwahedou Soumaila de tourner sa commune en une approche intelligente et connectée et notamment ces jeunes habitants vers les outils du numérique au moyen, par exemple, de tablettes à mises à disposition dans l’ensemble des établissement scolaire. Le Maire 2.0 continue avec détermination de mener de front ses différents combats et ce, quels qu’en soient les délicats enjeux et la complexe conjoncture. Observons tout ça et rendez-vous bien avant 3 ans…

