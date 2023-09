Urbanisme : PLUI d’aménagements à venir sur le territoire de la Cadema

L’objectif du PLUI de la Cadema est avant tout d’améliorer le bâti sur les communes de Mamoudzou et de Dembéni. Pour cela une enquête publique a été menée cette année aux mois de mars et avril afin de recueillir l’avis de la population au travers de réunions publiques. « Le PLUI est une grande étape pour le développement des communes de la Cadema. C’est un document d’urbanisme d’envergure qui va permettre des aménagements futurs et des changements majeurs. Il a été agréablement accueilli et un reçu un avis favorable de la part des maires de Mamoudzou et de Dembéni qui l’ont validé », a ainsi déclaré Rachadi Saindou.

Rehausser le bâti pour arriver à construire 1.000 logements par an pendant 10 ans

Les principaux changements de ce PLUI par rapport aux anciens PLU des communes de Mamoudzou et de Dembéni est, d’une part, la possibilité de construire des bâtiments plus hauts. « Nous avons procédé à une réévaluation de la classification pour les logements car certaines localités n’étaient pas constructibles. Nous avons ainsi obtenu une dérogation pour augmenter la hauteur du bâti jusqu’à 16 mètres en zone urbaine dense alors qu’elle n’était que de 9 mètres auparavant à Dembéni et 13 mètres à Mamoudzou. Certaines dérogations spéciales vont même autoriser d’aller jusqu’à 19 mètres de hauteur, permettant ainsi de sécuriser le droit à la construction », s’est félicité le président de la Cadema.

Certains quartiers vont ainsi s’ouvrir à l’urbanisation comme à Ongoujou, le quartier Nord de Tsararano, le Nord de Dembéni et d’Iloni ou encore certains quartiers de Mamoudzou, tels que Tsoundzou I et II, Kwalé, le Nord de Passamainty… Bref les deux communes vont être en chantier durant quelques temps, notamment Mamoudzou et ses nombreux travaux d’aménagement (Caribus, boulevard urbain de contournement, …).

Toutefois, Rachadi Saindou a précisé que ces nouvelles constructions seraient en harmonie avec le bâti existant tout en préservant et en améliorant le cadre de vie des habitants. « C’est une nouvelle ère… Nous allons à la fois préserver notre identité et faire un développement harmonieux en accord avec nos valeurs ». Des régularisations auront aussi lieu sur certains bâtiments présents depuis de nombreuses années mais aussi afin de limiter les constructions sauvages.

Aussi, à Ironi Bé une ZAE (Zone d’activités économiques) devrait être aménagées et près de 2.000 logements vont être construits du côté de Dembéni avec un collège de 900 élèves. Une autre ZAE est également prévue à Doujani. A Tsoundzou environ 200 logements sortiront de terre grâce au PLUI car « La Ville de Mamoudzou pourra accorder dorénavant des permis de construire, les logements sont très importants pour ce territoire, a indiqué Ambdilwahedou Soumaila, maire de Mamoudzou. Le centre-ville du chef-lieu sera également modernisé avec un grand bâtiment témoin qui sera en quelques sorte l’emblème de Mamoudzou », a complété l’édile. Grâce au rehaussement du bâti de nombreux permis de construire vont être revus sur les communes de la Cadéma. « L’objectif des nouvelles constructions est de faire en sorte qu’il y ait une verticalité », a insisté Rachadi Saindou.

Enfin, concernant la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette), le président de la Cadema assure qu’elle sera difficilement applicable à Mayotte. « Nous ne sommes pas directement soumis à cette loi… Nous ne pouvons pas l’appliquer comme dans les autres territoires. Si on devait l’appliquer on ne ferait rien ! ».

La Cadema devrait ainsi valider officiellement son PLUI au mois d‘octobre ou novembre de cette année par le conseil communautaire, et ce bien avant le SAR (schéma d’aménagement régional) par le département, prévu à la fin de l’année 2024.

B.J.