AaDTM : « Séjours Séniors Mayotte », quand voyager ne prend pas une ride

« Une opération humaine inédite. Une opération à dimension sociale, économique et touristique avec une mobilisation depuis Paris jusqu’à Mayotte ». Les propos introductifs de Zaounaki Saindou, présidente de l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte (AaDTM), résument à eux-seuls l’ensemble des commentaires approbateurs au regard du dispositif « Séjours Séniors Mayotte ».

Une aubaine pour le développement du tourisme local

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la réalisation de l’une des mesures du plan Destination France. Ce dernier entend « soutenir les acteurs du tourisme dans un contexte post-crise sanitaire et dans leur renouvellement ainsi que faire de la France la première destination touristique mondiale », présente en visioconférence Anne Catherine Gutknecht, de la Direction générale des Outre-mer (DGOM). La mesure en question, en soutenant « financièrement le départ en vacances de 50 000 jeunes et 100 000 seniors en situation de précarité par an d’ici 2025 », tout en favorisant « l’offre de tourisme social pour les ultramarins », ambitionne, selon Zaounaki Saindou de « relancer les opérateurs touristiques et d’impulser une dynamique touristique locale ».

Coordonnée en outre-mer par l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) et la DGOM, dans le département, le projet a été porté par l’AaDTM. A ce titre, le travail de Michel Madi, directeur de l’AaDTM, a été grandement salué, à l’instar des propos d’Anne Catherine Gutknecht pour qui « sans lui le projet n’aurait pas pu aboutir ». Au total ce sont 668 400 euros d’aides financières qui ont été alloués, dont 400 000 euros rien que pour l’ANCV. Si la seconde étape de ce dispositif est toujours en cours jusqu’à mi-novembre, la première quant à elle s’est clôturée en juillet. L’objectif fixé pour les deux périodes est d’atteindre « 2400 départs en vacances de seniors sur le territoire ». Entre mai et juillet de cette année, 871 seniors ont déjà pu bénéficier du « Séjours Séniors Mayotte » .

Une satisfaction pour les seniors et les opérateurs

Les 17 Centres Communaux d’Action Sociale maillant le département ont démarché les séniors au regard des trois critères d’éligibilité du dispositif, notamment « la justification d’un revenu modeste voire inexistant ou être retraité ». A ce titre, Maxime Ahrweiller, secrétaire générale pour les affaires régionales, a souligné l’importance de ce dispositif pour ce public cible « au regard des pensions de retraite ». Une fois sélectionnés, les séniors ont eu l’opportunité de choisir l’une des 5 offres proposées, représentatives de la diversité de la beauté de l’île.

Qu’il s’agisse de l’escapade Lagon, ou la balade dans le Nord, chaque séjour propose une formule 1 nuit, 2 jours. Les 20 opérateurs touristiques mobilisés ont ainsi participé à la découverte du patrimoine de l’île. En témoignent les chiffres de l’enquête de satisfaction : sur les 83 % de participants ayant répondu, 98 % ont indiqué qu’ils avaient « découvert un nouvel endroit » et la totalité a fait savoir qui recommanderaient à leurs amis de « participer à un séjour ». Du côté des opérateurs, ces derniers ont également indiqué leur satisfaction. Les 13 réponses indiquent que le projet a été bénéfique. Les séjours ayant lieu en semaine, les professionnels du tourisme ont ainsi pu lisser leur activité au regard de la fréquentation des fins de semaine. Quid de la pérennisation de cette action au cours des prochaines années ? Sachant que la deuxième étape est toujours en cours, Madi Velou souhaite d’abord dresser le bilan de cette première édition « avant de savoir si nous la reproduirons ou pas ».

Pierre Mouysset