Les Journées nationales de l’architecture de retour avec le thème « habiter l’architecture »

Comme chaque année, les Journées nationales de l’architecture viennent offrir au public mahorais l’occasion de redécouvrir le patrimoine historique et architectural du département. Ces journées, créées dans le cadre de la stratégie nationale pour l’architecture lancée par le ministère de la Culture en octobre 2015 à l’attention de tous les publics, ont pour objectifs prioritaires de familiariser aux enjeux de l’architecture, fournir des clés de compréhension de l’architecture qui façonne les territoires.

Et cette année encore, le programme s’affiche complet.

Friche industrielle Ongaretto à l’Ouest de Tsoundzou 1, la résidence des gouverneurs en Petite-Terre, découverte de la mention innovation sociale du prix national de la construction bois du faré du lycée, Festival Yes Ko green à la plage Mastara avec l’évènement « quel matériaux pour construire Mayotte », conférence sur l’habitat mahorais par l’association Art-terre au pôle culturel de Chirongui, où se déroulera aussi une exposition de l’association sur le BTC et l’habitat mahorais… Mais aussi une pièce de théâtre sur l’histoire sucrière de Mayotte ce vendredi 14 à la MJC de Mgombani (16h à 17h30) accompagnée d’une exposition photo sur les vestiges sucriers de l’île…

Tout un programme, et de multiples évènements pour ces trois jours plein de promesses, pour en savoir toujours plus sur l’histoire de Mayotte.