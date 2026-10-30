Une nouvelle antenne MDPH ouvre ses portes en Petite-Terre à Dzaoudzi-Labattoir

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Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Samedi 31octobre 2026
  • 29 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
11:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:40 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

5 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
09:30 UU 979Air Austral Nairobi Air Austral Programmé
15:10 ZD 280Ewa Air Dar es Salaam Ewa Air Programmé
16:00 ZD 246Ewa Air Majunga Ewa Air Programmé
18:35 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour31 octobre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Gendarmerie de Mayotte – Prévention

Sorties tranquilles Semaine 44

MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI – SEMAINE 44

Samedi 31 octobre 2026

  • Plage de Mtsangadoua Au bout de la rue Ranovalagna. RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Mont Choungui RDV à 9H00. 9h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 13H00. 13h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dimanche 1 novembre 2026

  • Plage de Tsoha RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dispositif de préventionPrésence de la Gendarmerie de Mayotte sur les sites pour des sorties tranquilles et en toute sécurité.

  • Plage
  • Randonnée
    Montagne
  • Lac / Site naturel
  • Cascade
Programme communiqué par le Commandement de la Gendarmerie de Mayotte

Une nouvelle antenne MDPH ouvre ses portes en Petite-Terre à Dzaoudzi-Labattoir

La Maison départementale des personnes handicapées étend son action à Petite-Terre avec une antenne inaugurée le 29 octobre 2026, facilitant l’accès aux droits pour les habitants de Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

À l’ombre des palmiers de Petite-Terre, un nouvel espoir s’est concrétisé pour les personnes en situation de handicap. Le jeudi 29 octobre 2026, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a officiellement ouvert une antenne à Dzaoudzi-Labattoir, marquant une étape importante dans l’accès aux droits pour les habitants de l’île.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence de Madi Moussa Vélou, 7 vice-président du Département-Région de Mayotte et président délégué de la MDPH, entouré d’élus de l’Assemblée du Département-Région de Mayotte, des communes de Dzaoudzi-Labattoir et de Pamandzi, ainsi que de représentants associatifs.

Cette nouvelle antenne, désormais ouverte au public, vise à répondre de manière plus directe aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Les locaux ont été pensés pour offrir un accueil adapté, simplifier les démarches administratives et renforcer l’accompagnement dans les communes de Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi.

La MDPH souhaite ainsi lutter contre le non-recours aux droits en rapprochant ses services des usagers. Grâce à un réseau de partenaires locaux, l’antenne promet un accompagnement coordonné, adapté à chaque situation individuelle.

Les horaires d’accueil sont les suivants :

  • Du lundi au jeudi : de 8h à 15h30

  • Le vendredi : de 8h à 12h, sur rendez-vous

L’adresse de l’antenne :

Antenne MDPH Petite-Terre
4 rue de l’Hôtel de Ville
97615 Dzaoudzi-Labattoir

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Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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