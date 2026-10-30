Une nouvelle antenne MDPH ouvre ses portes en Petite-Terre à Dzaoudzi-Labattoir

La Maison départementale des personnes handicapées étend son action à Petite-Terre avec une antenne inaugurée le 29 octobre 2026, facilitant l’accès aux droits pour les habitants de Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi.

À l’ombre des palmiers de Petite-Terre, un nouvel espoir s’est concrétisé pour les personnes en situation de handicap. Le jeudi 29 octobre 2026, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a officiellement ouvert une antenne à Dzaoudzi-Labattoir, marquant une étape importante dans l’accès aux droits pour les habitants de l’île.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence de Madi Moussa Vélou, 7 vice-président du Département-Région de Mayotte et président délégué de la MDPH, entouré d’élus de l’Assemblée du Département-Région de Mayotte, des communes de Dzaoudzi-Labattoir et de Pamandzi, ainsi que de représentants associatifs.

Cette nouvelle antenne, désormais ouverte au public, vise à répondre de manière plus directe aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Les locaux ont été pensés pour offrir un accueil adapté, simplifier les démarches administratives et renforcer l’accompagnement dans les communes de Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi.

La MDPH souhaite ainsi lutter contre le non-recours aux droits en rapprochant ses services des usagers. Grâce à un réseau de partenaires locaux, l’antenne promet un accompagnement coordonné, adapté à chaque situation individuelle.

Les horaires d’accueil sont les suivants :

Du lundi au jeudi : de 8h à 15h30

Le vendredi : de 8h à 12h, sur rendez-vous

L’adresse de l’antenne :

Antenne MDPH Petite-Terre

4 rue de l’Hôtel de Ville

97615 Dzaoudzi-Labattoir