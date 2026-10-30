Les associations environnementales du nord de Mayotte réunies ce samedi à Bouyouni

La FMAE-CPIE Maoré organise ce samedi 31 octobre à Bouyouni, une rencontre avec les associations du Grand Nord de Mayotte pour échanger sur leurs actions et les enjeux environnementaux du territoire.

Les associations environnementales du nord de Mayotte sont attendues ce samedi 31 octobre, à partir de 8 heures, dans les locaux de la Communauté d’agglomération du Grand Nord de Mayotte (CAGNM), à Bouyouni. À l’initiative de cette rencontre, la Fédération mahoraise des associations environnementales (FMAE-CPIE Maoré) qui souhaite réunir les acteurs locaux qui agissent pour la protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité et l’amélioration du cadre de vie.

Au programme de cette matinée : des présentations d’initiatives, des échanges sur les problèmes rencontrés localement et une réflexion autour de possibles collaborations. L'objectif est de mieux connaître les besoins des associations du territoire, adapter l'accompagnement et encourager les actions collectives en faveur de l’environnement à Mayotte.